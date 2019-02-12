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В медальном зачете "Детей Азии" наметился явный лидер
Сахалин принимает I зимние международные игры "Дети Азии" - масштабное мероприятие, которое проходит под эгидой ЮНЕСКО и патронатом Международного олимпийского комитета, сообщает корреспондент газеты "Золотой Рог" с места событий.
Досье газеты «Золотой Рог»
Спортивные соревнования будут проходить на Сахалине 10 дней. Участие в них принимают более тысячи спортсменов из 20 стран. В их числе - Казахстан, Монголия, Узбекистан, Туркменистан, Непал, Республика Корея, Таиланд, Гонконг, Иордания, Таджикистан, Филиппины, Япония, Афганистан, Кыргызстан, ОАЭ, Индия, Кувейт, Сирия, Армения. Россию представят команды из Москвы, Республик Татарстан, Башкортостан, Саха (Якутия), Сахалинской области, ряда регионов Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов. Награды будут разыграны в восьми видах спорта: горные лыжи, сноуборд, биатлон, лыжные гонки, прыжки с трамплина, фигурное катание, шорт-трек и хоккей. «Дети Азии» продлятся до 17 февраля. В них будет разыгран 91 комплект наград по восьми спортивным дисциплинам. Церемония закрытия Игр состоится 16 февраля.
По правилам игр сразу после соревнований проходит цветочная церемония, а медали спортсменам вручают вечером этого же дня. В первый день соревнований свои заслуженные награды получили 30 атлетов, сообщили в пресс-службе Дирекции Игр.
Медали и плюшевые талисманы игр спортсменам вручали почетные гости. Среди них член Международного олимпийского комитета Самира Асгари, заместитель председателя правительства области Антон Зайцев, генеральный секретарь Олимпийского комитета России Анастасия Давыдова, президент международного комитета игр «Дети Азии» Дмитрий Глушко и другие.
Львиную долю призовых мест получили россияне. На пьедестал поднимались члены сборных Сибирского и Уральского федеральных округов, Москвы, Сахалинской области.
Из иностранных команд на пьедестале появились сборные Кореи и Казахстана. Отдельно отметили тренеров победителей. Им также вручили медали.
Второй соревновательный день ознаменовался экстремальными сражениями на горных склонах. Свои стартовые гонки провели стреляющие лыжники. Продолжили соревноваться юные мастера шорт-трека. Набирают обороты хоккейные битвы.
В третий соревновательный день на церемонии награждения победителей и призёров чествовали заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев и двукратная чемпионка мира по сноуборду, обладательница Кубка мира в зачёте параллельных дисциплин Екатерина Тудегешева. В этот раз спортсмены померились силами в лыжных гонках, сноуборде и шорт-треке. Стоит отметить, что в шорт-треке все медали забрали корейские спортсмены.
На 12 февраля в медальном зачете лидирует Республика Корея с общим количеством медалей - 17. Сборная ДФО, в которую входят и спортсмены из Приморья, занимает седьмую строчку рейтинга с тремя медалями - золото, серебро и бронза. От Приморья в составе команды ДФО в Играх принимают участие семь юных спортсменов. Возраст отобранных на Игры ребят соответствует возрасту участия в Юношеских Олимпийских играх, которые пройдут в Лозанне через 2 года. Поэтому «Дети Азии» могут стать своеобразным смотром перспективных спортсменов во все сборные команды.
Подготовила Мария КУЗОВЛЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото - Мария Кузовлева, пресс-служба Дирекции Игр.
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