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Тхэквондисты «летали» на Кубке Приморья

11 Ноября 2010, 06:40 | Дальний Восток

В минувшие выходные дни, 6-7 ноября, во Владивостоке прошло одно из главных соревнований по тхэквондо ВТФ - Открытый кубок Приморского края.

Во Владивосток приехали команды со всего Дальнего Востока – из Амурской и Сахалинской областей, Хабаровского и Камчатского краев. Сборную Приморья представляли спортсмены из Владивостока, Уссурийска, Находки, Врангеля, Артема, а также из Октябрьского и Ханкайского районов.

Турнир собрал более 300 спортсменов. Руководители новаторски подошли к организации соревнований. Они разбили тхэквондистов на группы по возрасту и весу, причем впервые в практике наших соревнований каждой группе заранее сообщили, в какое время нужно приезжать. Группу тех, кто закончил состязания, награждали, а затем начинали биться ребята из следующей категории. Благодаря такому подходу, несмотря на большое количество участников и относительно небольшой зал Дома физкультурника, где состоялись соревнования, организаторы сумели избежать утомительного ожидания спортсменами своей очереди.

Тхэквондисты выступали в 4-х возрастных категориях: мальчики и девочки 10-11 лет, юноши и девушки 12-14 лет, юниоры и юниорки 15-17 лет, мужчины и женщины от 18 лет и старше.

По итогам соревнований в общекомандном зачете первое место завоевала сборная Приморского края, вторыми были спортсмены Сахалинской области, бронза досталась сборной Камчатского края. А вот самыми техничными признаны тхэквондисты сборной Сахалинской области, которые и были награждены специальными призами.

Автор: Олег Жунусов
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