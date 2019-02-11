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Голодец и Колобков в компании врио губернатора Сахалина прокатились на лыжах
Сахалин принимает I зимние Международные игры "Дети Азии" - масштабное мероприятие, которое проходит под эгидой ЮНЕСКО и патронатом Международного олимпийского комитета. Заместитель председателя Правительства России прилетела в Южно-Сахалинск на церемонию открытия первых Международных зимних игр «Дети Азии», сообщает корреспондент газеты "Золотой Рог" с места событий.
Ольга Голодец вместе с главой региона Валерием Лимаренко встретилась с воспитанниками городских спортивных школ, пообщалась с руководителями делегаций из разных стран, дала старт соревнованиям по хоккею между сборными Сахалинской области и Японии, вбросив шайбу на лед, а также испытала одну из трасс спортивно-туристического комплекса «Горный воздух».
Вице-премьер отметила, что «Дети Азии» - замечательное, яркое доброе событие, и оно положит основу дружбе и сотрудничеству между разными странами. Она также добавила, что вся инфраструктура, созданная для Игр «Дети Азии», останется на Сахалине. Новое оборудование и спортивные комплексы дадут возможность юным островитянам добиваться новых высот.
В ходе посещения Спортивно-туристического комплекса "Горный воздух" зампреду Правительства в компании министра спорта Павла Колобкова, врио губернатора области Валерия Лимаренко и юных спортсменов-лыжников представилась возможность спуститься с высшей точки комплекса.
После спуска высокие гости поделились впечатлениями с многочисленными журналистами, приехавшими на освещение Игр. В частности, Ольга Голодец, которая, к слову, очень хорошо и давно стоит на лыжах, высоко оценила трассу "Горного воздуха": "Давно на таких трассах не каталась. Отличные ощущения, очень красиво, изумительные виды. Это один из лучших курортов не только Дальнего Востока, но и всей России".
Министр спорта тоже не скрывал своего восхищения: "Хорошая красная трасса. Широкая. Никто не мешает, под ноги не падает (смеется). Ребятам здесь очень хорошо готовиться, тренироваться и вырастать в больших мастеров".
Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал, что специально к играм «Дети Азии» на спортивно-туристическом комплексе модернизировали канатную дорогу, реконструировали сноуборд-парк и трамплинный комплекс, построили лыже-биатлонный комплекс, а также полностью обновили оборудование и инвентарь на всех объектах, где будут проходить соревнования.
Мария КУЗОВЛЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото автора.
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