Инициативы врио губернатора Сахалина поддержали на высшем уровне

Сахалин принимает I зимние международные игры "Дети Азии" - масштабное мероприятие, которое проходит под эгидой ЮНЕСКО и патронатом Международного олимпийского комитета, сообщает корреспондент газеты "Золотой Рог" с места событий.

Накануне открытия Игр глава региона Валерий Лимаренко обсудил перспективы развития спорта на Сахалине и Курилах с выдающимися спортсменами из России, Японии, Казахстана, Монголии и Таджикистана - с победителями Олимпиад, гостями Первых зимних игр «Дети Азии».

В частности, сообщает пресс-служба Дирекции Игр, обладательница двух Олимпийских золотых медалей Анна Богалий в ходе разговора отметила, что уровень спортивной инфраструктуры в Южно-Сахалинске позволяет открыть биатлонную школу. Идея была поддержана Валерием Лимаренко: "Мы планируем и в дальнейшем использовать все эти и другие сооружения для тренировок сахалинских спортсменов, проведения крупных всероссийских и международных соревнований. Сахалинская область может также стать отличной площадкой для подготовки спортсменов к летней Олимпиаде в Токио в 2020 году и зимней в Пекине – в 2022 году. Здесь созданы все условия для качественного тренировочного процесса и акклиматизации".

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Лыже-биатлонный комплекс «Триумф» с современной мишенной системой и сложными трассами был построен в рамках подготовки к I зимним Международным играм «Дети Азии». Другие объекты были модернизованы в соответствии с международными стандартами.

Зимние «Дети Азии» в Южно-Сахалинске стали первыми в истории. Несколько российских регионов и зарубежных стран уже выразили желание перенять эстафету у Сахалина. Провести соревнования в 2021 году могут Кемерово, Казахстан, Япония.

Губернатор Хоккайдо Харуми Такахаси предложила главе островного региона Валерию Лимаренко организовать следующие игры на территории двух регионов. По мнению почетного посла игр «Дети Азии», парламентского вице-министра иностранных дел Японии Хории Манабу, сегодня на Сахалине созданы прекрасные условия для занятий профессиональным спортом.

- Здесь можно провести не только юношеские соревнования, но и, к примеру мировой чемпионат, – сказал он. – А на Хоккайдо существует хорошая база для тренировок конькобежцев. Если следующие игры «Дети Азии» станут совместными, это позволит расширить число видов спорта в соревновательной программе.

На встрече Валерий Лимаренко также поддержал идею пятикратной Олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Анастасии Давыдовой – провести в ближайшем будущем соревнования высокого уровня в новом водно-оздоровительном комплексе «Аква Сити» Южно-Сахалинска.

Кроме того, Валерий Лимаренко озвучил инициативу создания Всероссийского спортивного лагеря на Сахалине. На совещании по итогам своей поездки на Сахалин заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец выразила готовность поддержать данный проект на федеральном уровне.

– Игры «Дети Азии» выделили Сахалинскую область на мировой спортивной карте, и у них обязательно должно быть продолжение. Открытие в регионе спортивного лагеря позволило бы сохранить наследие международных соревнований. Сейчас необходимо продумать программу занятий для ребят в части спорта, культурной и развлекательной составляющих, – отметила Ольга Голодец. ­– Валерий Лимаренко предложил ряд амбициозных проектов. Мы поддержим эти идеи на федеральном уровне, чтобы в ближайшее время они получили реальное продолжение.

Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков, также посетивший остров и присутствовавший на открытии Игр, одобрил еще один проект областных властей – по строительству в Южно-Сахалинске легкоатлетического манежа. С появлением такого объекта спортсмены смогут круглый год тренироваться в благоприятных условиях.

– В Сахалинской области сегодня есть все условия, чтобы жители вели здоровый и активный образ жизни. Уже около 44 процентов всех островитян регулярно занимаются физической культурой и спортом. Это лучший результат на Дальнем Востоке. При этом средний показатель по России – 40,5 процента, – сказал Павел Колобков.

На совещании федеральные и областные власти также обсудили проекты в сферах культуры и туризма. По мнению врио губернатора Валерия Лимаренко, развитие этих отраслей в области должно ориентироваться на лучшие мировые стандарты. В этом году в Южно-Сахалинске планируется провести выставки из фондов Русского музея, Эрмитажа, Музея Востока. Чтобы принимать экспозиции из ведущих музеев страны, в дальнейшем в Южно-Сахалинске планируется строительство современного выставочного комплекса.

Фото - Мария КУЗОВЛЕВА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.