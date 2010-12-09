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Супруги Золотуевы стали призерами чемпионата по АРМ-спорту среди инвалидов

09 Декабря 2010, 15:03 | Дальний Восток

Из Москвы вернулись приморцы супруги Нина и Александр ЗОЛОТУЕВЫ, ставшие призерами чемпионата по АРМ-спорту (борьба на руках) «Золотой заяц».

Весь нюанс в том, что «Золотой заяц» собирает под своими знаменами не столько сильных физически, сколько сильных духом людей: это чемпионат по АРМ-спорту среди инвалидов, и тем ценнее победа приморской семьи.

По словам самого Александра Золотуева, для него лично поездка в Москву была первой, в то время как сами соревнования проводились уже в пятый раз, и за то, что такой выезд стал возможен, огромное спасибо президенту Федерации силовых единоборств Приморского края Владимиру ПИРОГОВУ и… Московской областной Думе.

В Приморском крае не нашлось меценатов от бизнеса и политики, за исключением, пожалуй, вице-губернатора Николая ВАЧАЕВА, оказавшего моральную поддержку ветерану, способного оценить жизнестойкость, силу духа и волю к победе приморского инвалида, потерявшего обе ноги в 1995 году в Первой чеченской кампании.

«Наверное, обо мне поздно узнали, - не теряет надежду Александр Иванович, а то бы помогли? А так приехал в Москву, а в кармане 1100 руб. Спасибо моим украинским родственникам - поддержали!».

Так или иначе, но «Золотой Заяц»-2010 прошел под «Приморским знаменем», а супруга Александра Ивановича – Нина Васильевна мало того, что была самой возрастной участницей, – она стала абсолютной чемпионкой!

Автор: Иван Сибирцев
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