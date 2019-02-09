"Дети Азии" стартовали на Дальнем Востоке

Огонь первых зимних международных игр зажгли в Южно-Сахалинске

Яркий концерт от местных исполнителей, активные игры на свежем воздухе и солнечная погода — так начался первый официальный день международных состязаний «Дети Азии» в столице Сахалинской области.

С утра торжественные мероприятия стартовали на площади Ленина в областном центре. В последние несколько дней островную столицу захватил суровый мороз — температура ночью опускается до -32 градусов Цельсия. От таких перепадов зрителей и участников концерта организаторы спасали горячим чаем и армейской кашей из полевой кухни. Кроме того, в районе ледового катка установили две вместительные палатки, где все желающие могли согреться.

На сцене местные коллективы и исполнители - победители молодежного арт-фестиваля «Заяви о себе». На протяжении нескольких часов они показывали свои лучшие номера, затем настал черед главного события — зажжения факела финального этапа эстафеты «Детей Азии». Прежде чем добраться в Южно-Сахалинск, огонь спортивного мероприятия прошел 4 тысячи километров и побывал в каждом района Сахалинской области.

Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец привезла поздравление участникам игр Президента России Владимира Путина.

Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков отметил высокий уровень подготовки островного региона к международным состязаниям. Строительство спортивных объектов мирового уровня, организация сопутствующей туристической инфраструктуры и работы волонтерского корпуса — все это обязательная часть каждого успешного состязания и на Сахалине, отметил высокий гость, с этой задачей справились.

- В ближайшие 10 дней 800 спортсменов разыграют награды в 91 дисциплине. Я уверен, мы все будем за них болеть и порадуемся их победам. С праздником вас, дорогие друзья, подытожил Павел Колобков.

- С момента принятия решения о месте проведения состязаний прошло два года. За этот короткий срок предстояло сделать немало, чтобы участники соревнований и гости Южно-Сахалинска чувствовали себя как дома. Сообща мы сделали все, что в наших силах, чтобы эти 10 дней игр вошли в историю нашего города как праздник красоты, радости и честной борьбы. «Дети Азии» - это знаменательное спортивное и культурное мероприятие в жизни нашего региона. Порядка 100 комплектов наград, 20 стран-участников, 30 соревнований в 8 видах спорта. Позвольте от имени горожан пожелать спортсменам успеха, а нам всем, зрителям, замечательного настроения, прекрасных эмоций, - сказал мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

После лаконичных приветственных речей Сергей Надсадин торжественно зажег факел эстафеты от проехавшей все острова лампады. Первым факелоносцем стал Павел Колобков, затем огонь передали лучшим сахалинским спортсменам, которые понесли его к площади Победы. Там, на расположенном рядом стадионе «Спартак» уже этим вечером состоится официальная церемония открытия первых международных спортивных игр «Дети Азии».

Ранее глава Сахалинской области провел пресс-конференцию, посвященной старту игр. Участие в ней также приняли президент Международного комитета игр «Дети Азии» Дмитрий Глушко, представитель Международного олимпийского комитета (МОК) из Афганистана Самира Асгари, член российского олимпийского комитета, пятикратная чемпионка Олимпиад по синхронному плаванию Анастасия Давыдова.

Валерий Лимаренко напомнил, что к «Детям Азии» была проведена большая подготовительная работа, в частности, построена входная группа на СТК «Горный воздух», модернизирована канатная дорога. Уникальный, не имеющий аналогов в стране по доступности, горнолыжный курорт стал еще более комфортным. В Южно-Сахалинске построен уникальный лыже-биатлонный комплекс с самой современной на Дальнем Востоке мишенной системой и самым сложным рельефом трасс, проведена реконструкция сноуборд-парка, трамплинного комплекса. На всех объектах, где проходят соревнования, полностью обновлено оборудование, приобретен спортивный инвентарь мирового уровня. Все это будет активно использоваться и после соревнований, подчеркнул глава области.

— Игры «Дети Азии» дадут мощный импульс развитию спорта и туризма на островах. Использование построенной к соревнованиям инфраструктуры принесет положительный эффект для островной экономики. Но, пожалуй, самое главное - спортивные объекты будут максимально доступны для жителей области, дополнительно около 5 тысяч спортсменов смогут здесь заниматься. Я вышел с инициативой, чтобы на базе построенного к играм комплекса создать всероссийский спортивный юношеский лагерь, — сказал Валерий Лимаренко. Он добавил, что Сахалинская область может стать отличной площадкой для подготовки российских спортсменов к летней Олимпиаде в Токио в 2020 году и зимней в Пекине – в 2022 году.

С главой области согласился президент Международного комитета игр «Дети Азии» Дмитрий Глушко.

— Сахалин стал известен и понятен для национальных олимпийских комитетов стран Азии с точки зрения подготовки и проведения учебно-тренировочных сборов. Мы надеемся, что островные соревнования дадут сильный толчок для развития детского спорта в Азии, как это уже произошло после проведения летних игр, — сказал Дмитрий Глушко. Он поблагодарил региональные власти за объемную работу по организации и проведению столь масштабного праздника.

На пресс-конференции затронули и тему установившейся на острове морозной погоды. Холода на Сахалин принесли воздушные массы из Якутии. Сегодня столбик термометра на юге острова опустился до отметки минус 30 градусов. Синоптики прогнозируют, что морозная погода сохранится до конца следующей недели.

Валерий Лимаренко отметил, что организаторы постараются сделать все, чтобы игры прошли в теплой атмосфере.

— Для нас «Дети Азии» - большой праздник. И сахалинцы теплом своей души готовы согреть гостей. Тем не менее, мы понимаем, что не все могут быть готовы к таким низким температурам, поэтому предусмотрели возможность обогрева для участников соревнований и зрителей. Для этого на церемонии открытия будут выдаваться теплые подушки и пледы, а также горячий чай. А на самих соревнованиях и объектах проведения соревнований организуем работу пунктов обогрева, — сказал Валерий Лимаренко.

ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: Участниками масштабных соревнований станут около 1200 спортсменов из 20 стран. В их числе - Казахстан, Монголия, Узбекистан, Туркменистан, Непал, Республика Корея, Таиланд, Гонконг, Иордания, Таджикистан, Филиппины, Япония, Афганистан, Кыргызстан, ОАЭ, Индия, Кувейт, Сирия, Армения. Россию представят команды из Москвы, Республик Татарстан, Башкортостан, Саха (Якутия), Сахалинской области, ряда регионов Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов. Награды будут разыграны в восьми видах спорта: горные лыжи, сноуборд, биатлон, лыжные гонки, прыжки с трамплина, фигурное катание, шорт-трек и хоккей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.