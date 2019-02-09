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На Сахалине прошла церемония гашения открытки Игр "Дети Азии"

09 Февраля 2019, 11:40 | Дальний Восток

Это уже хорошая традиция

Торжественная церемония гашения открытки и конверта, выпущенных Почтой России специально к I Международным детским спортивным играм «Дети Азии», состоялась в Южно-Сахалинске, сообщает газета «Золотой Рог».

В ней приняли участие президент Международного комитета Игр «Дети Азии» Дмитрий Глушко и директор Сахалинского филиала «Почта России» Василий Большаков.


 

Торжественная церемония специального гашения является уникальной и вписывает в мировую почтовую историю события и людей, принимающих в ней участие. Поскольку официальный почтовый штемпель находится в обращении только в дни проведения мероприятий, посвященных спортивным играм «Дети Азии». На штемпеле, изготовленном Почтой России, изображена символика Международных спортивных игр «Дети Азии», отмечено событие и дата его проведения.

В ней приняли участие президент Международного комитета Игр «Дети Азии» Дмитрий Глушко и директор Сахалинского филиала «Почта России» Василий Большаков.


 

- Это уже становится традицией. Такой конверт был выпущен в 2016 году к Пятым играм «Дети Азии». Рисунки, которые изображены на открытках, рисовали сахалинские дети. Они получились красочными и запоминающимися. Я думаю, что они останутся на долгую память. Хотел бы выразить особую благодарность Почте России за совместную работу по продвижению олимпизма в России и детского спорта, - выступил с приветственным словом Дмитрий Глушко.


 

- Почта России традиционно поддерживает крупные события, выпуская эксклюзивную почтовую продукцию для отправки как в пределах России, так и в другие страны. Это повод поделиться своими впечатлениями от первых международных игр «Дети Азии» с друзьями и близкими. Для меня большая честь, что точкой отправления открыток и конвертов с символами Зимних игр стал Сахалинский филиал Почты России, - отметил Василий Анатольевич Большаков.

– В Дирекцию игр обратилась девочка, она является воспитанницей центра «Преодоление». Она просит нас подарить ей билеты на закрытие игр. Мы обязательно отправим ей открытку и с удовольствием передадим ей билеты, чтобы они всей семьей смогли посетить это мероприятие, - рассказал Дмитрий Евгеньевич, после чего лично подписал открытку и опустил в почтовый ящик.


 

Уникальная возможность приобщиться к этому знаковому событию и оставить себе на память почтовую карточку и конверт предоставляется всем участникам торжественного открытия Игр.

Сегодня на церемонии торжественного открытия I зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» любой желающий сможет подойти на стенд «Почты России» на стадионе «Спартак», чтобы отправить своим друзьям и близким эксклюзивные конверт и почтовую открытку. На время торжественного мероприятия там будет установлен почтовый ящик, с помощью которого можно бесплатно отправить открытку или письмо в любой уголок мира.

Мария КУЗОВЛЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: дети азии  Сахалин  марка  спорт  открытка 



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