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Огонь спортивных игр "Дети Азии" побывал на Шикотане
Огонь I зимних Международных спортивных игр "Дети Азии" продолжает свое шествие по островам Курильской гряды. 8 января Эстафета состоялась сразу в нескольких населенных пунктах. Огонь спортивных игр "Дети Азии" побывал в селах Малокурильском и Крабозаводском на Шикотане. Пока погодные условия позволяют хранителям без остановок проводить Эстафету, сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе Игр.
В Крабозаводском в Эстафете было задействовано 4 факелоносца. Это общественные деятели, волонтеры. Среди них Глеб Скороходов. Он волонтер. Всегда принимает активное участие в жизни школы, спортивных мероприятиях.
- Не хватает слов, чтобы передать словами мои впечатления. Очень здорово. Когда бежал, то мне на встречу шли люди и улыбались, махали руками, фотографировали, - поделился Глеб. - Международные игры пройдут впервые на Сахалине. И мы сегодня все вместе отмечаем это событие.
В Малокурильском факелносцев тоже было четверо. Учитель физической культуры и ОБЖ, тренер футбольной и хоккейной команд села Вячеслав Мороз, как настоящий спортсмен, прослушал инструктаж и четко выполнял все действия, о которых говорили на репетиции.
- Волновался, конечно. Первый раз приходится быть в такой ответственной, а главное почетной роли. Для меня, для всех жителей Малокурильского - это исторический момент. Я работаю с детьми, рассказываю, как важны подобные мероприятия и соревнования. Будем вместе наблюдать за соревнованиями, - рассказал Вячеслав Николаевич.
Завтра Эстафета Огня I зимних международных спортивных игр пройдет на Итурупе и побывает на Северных Курильских островах, на Парамушире. 18 января огонь смогут увидеть жители Охи.
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