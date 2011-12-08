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ФБР расследует, честно ли Россия заполучила футбольный ЧМ-2018

08 Декабря 2011, 20:59 | Дальний Восток

Федеральное бюро расследований (ФБР) занимается проверкой чистоту выборов стран-хозяек чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов, сообщает английское издание The Telegraph.

Представители американской спецслужбы инициировали расследование после серии публикаций и интервью на тему коррупции в ФИФА. ФБР интересует процесс голосования по выбору стран-организаторов ЧМ 2018/2022 и предшествующие ему события. Право проведения мирового первенства 2018 года получила Россия, ЧМ-2022 примет Катар.

В рамках расследования уже опрошены члены английской заявки, потерпевшей неудачу в борьбе за ЧМ-2018, на предмет нарушений, которые они могли заметить в ходе голосования. У ФБР уже есть доказательства того, что неизвестные предпринимали попытки взломать почтовые ресурсы заявки США, претендовавшей на ЧМ-2022.

Издание также информирует, что ФБР не обойдет стороной и недавние скандалы вокруг Карибского футбольного союза (CFU), членов которого Мохаммед бин Хаммам пытался при помощи взяток убедить голосовать за него на выборах президента ФИФА, сообщает РИА Новости.

Автор: РИА "Новости"
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