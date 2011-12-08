www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.29 р. 100 JPY: 59.68 р.
EUR: 76.83 р. 10 CNY: 97.08 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Распечатать

Winter Force 2008: "биг аир", "джиббинг" и "бордекросс"

08 Декабря 2011, 20:51 | Дальний Восток

Владивостокская федерация сноуборда при поддержке городского и краевого спортивных комитетов приглашает всех желающих принять участие в целом каскаде соревнований по сноуборду - Winter Force 2008 - на первенство Приморского края.

Начало будет положено в воскресенье 17 февраля на базе Центра зимнего отдыха "Комета" (район Шаморы), где организаторы предлагают сноубордистам сразиться за звание сильнейшего в дисциплине Big Air. Так называется большой трамплин для прыжков, а также самая зрелищная дисциплина в сноуборде и фристайле. Побеждает в ней тот спортсмен, который при затяжном прыжке с большого трамплина покажет самый дальний полет и максимально насытит его художественными элементами.

23 февраля уже в сквере на Корабельной Набережной будет проводиться первенство края по "джиббингу" - новому и самому модному направлению в сноуборде. В этой дисциплине используют сварные конструкции из труб и перил. Спортсмен скользит по ним, выполняя различные фигуры.

Закроет сезон первенство по "бордекроссу", или, как его еще называют, "сноубордкросс". Выполнение программы проходит на высоте 100-240 м, рейдеры (по 4 человека), двигаясь с большой скоростью, преодолевают трассу, на которой присутствуют разнообразные рельефные фигуры: валы, валики, трамплины и повороты. Жесткая и потому очень интересная дисциплина. Пройдет сноуборд-кросс на "Комете".

Президент федерации сноуборда Илья ШАПОВАЛОВ заявил, что потенциальных участников отсутствие снега не должно волновать. "Снег будет", - кратко развеял наши сомнения Илья.

Всю дополнительную информацию можно почерпнуть на официальном сайте Федерации www.primboarding.com. Заявки на участие принимаются по тел. 8(4232) 700-842. Участие бесплатное, за исключением платы за вход и въезд на территорию базы "Комета".

Автор: Илья Ефимов
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru