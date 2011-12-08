Winter Force 2008: "биг аир", "джиббинг" и "бордекросс"

Владивостокская федерация сноуборда при поддержке городского и краевого спортивных комитетов приглашает всех желающих принять участие в целом каскаде соревнований по сноуборду - Winter Force 2008 - на первенство Приморского края.

Начало будет положено в воскресенье 17 февраля на базе Центра зимнего отдыха "Комета" (район Шаморы), где организаторы предлагают сноубордистам сразиться за звание сильнейшего в дисциплине Big Air. Так называется большой трамплин для прыжков, а также самая зрелищная дисциплина в сноуборде и фристайле. Побеждает в ней тот спортсмен, который при затяжном прыжке с большого трамплина покажет самый дальний полет и максимально насытит его художественными элементами.

23 февраля уже в сквере на Корабельной Набережной будет проводиться первенство края по "джиббингу" - новому и самому модному направлению в сноуборде. В этой дисциплине используют сварные конструкции из труб и перил. Спортсмен скользит по ним, выполняя различные фигуры.

Закроет сезон первенство по "бордекроссу", или, как его еще называют, "сноубордкросс". Выполнение программы проходит на высоте 100-240 м, рейдеры (по 4 человека), двигаясь с большой скоростью, преодолевают трассу, на которой присутствуют разнообразные рельефные фигуры: валы, валики, трамплины и повороты. Жесткая и потому очень интересная дисциплина. Пройдет сноуборд-кросс на "Комете".

Президент федерации сноуборда Илья ШАПОВАЛОВ заявил, что потенциальных участников отсутствие снега не должно волновать. "Снег будет", - кратко развеял наши сомнения Илья.

Всю дополнительную информацию можно почерпнуть на официальном сайте Федерации www.primboarding.com. Заявки на участие принимаются по тел. 8(4232) 700-842. Участие бесплатное, за исключением платы за вход и въезд на территорию базы "Комета".