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Выбор шоссейных велосипедов для дальних путешествий
Велотуризм является сегодня популярным видом активного и здорового отдыха, доступным не только взрослым, но и подрастающему поколению. Для комфортных путешествий на дальние расстояния очень важен грамотный выбор транспорта и снаряжения. Тщательно продуманный маршрут сделает поездку максимально интересной и приятной.
Покупка велосипеда и снаряжения
Перед тем, как определиться с выбором велосипеда, важно решить, в каком виде туризма он будет использоваться. Велотуризм бывает:
- классическим;
- цивилизованным;
- гоночным;
- экстремальным.
Если вы не готовы к прохождению горных перевалов, соревнованиям на скорость прохождения трасс, а городские дороги слишком скучны, выберите цивилизованный вид передвижения и купите велосипеды недорого по ценам производителя в соответствии с предполагаемым рельефом местности, по которой будет осуществляться пробег. Для поездок на дальние расстояния по асфальтированным дорогам и неровному рельефу идеально подходят шоссейные модели.
Снаряжение для туриста требуется качественное, поскольку замену ему в пути найти будет весьма проблематично. Прежде всего, должен быть приобретен объемный и прочный рюкзак, способный вместить в себя все необходимое. Он бывает заплечный или багажный и имеет специальную аэродинамическую форму. Также для обеспечения безопасности на дороге, необходимо иметь шлем. Для передвижения в темное время суток пригодятся габаритный и налобный фонарь. Если маршрут не предусматривает ночевок в специально отведенных для этого местах, необходимо запастись палаткой или спальником. Еще не будут лишними запасная камера, термобелье и аптечка.
Выбор шоссейного велосипеда
Сегодня в магазинах предлагается большой выбор дешевых шоссейных велосипедов, оснащенных всем необходимым для дальних поездок. Существует несколько критериев, являющихся основными при подборе этого транспорта.
Большие колеса обеспечат комфорт на протяжении всего пути.
Широкое и мягкое седло должно быть монолитным, без обивок, способных повредиться в дороге.
Конструкция руля должна обеспечивать во время езды прямое положение туловища.
Выбор покрышек осуществляется исходя из предполагаемого покрытия дороги и из времени года.
Багажник должен отличаться особой прочностью.
Приглашая всех желающих за покупкой в наш магазин велосипедов, мы предоставим широкий ассортимент шоссейных моделей, несомненно, порадуем ценами на велосипеды Мерида и другие качественные и удобные марки. Путешествие на таком транспорте принесет огромное удовольствие, позволит с успехом достигнуть намеченных целей.
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