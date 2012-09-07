Кудоисты Дальнего Востока попали в Сеть

Федерация КУДО Дальнего Востока запустила новый сайт.

Портал позволит не только узнать всю необходимую справочную информацию о деятельности этой спортивной организации, но и познакомится с новостями из жизни федерации и отдельных спортсменов.

Можно также отметить весьма удобный интерфейс сайта и его оперативное обновление. На сегодняшний день раскрутка сайта в гугл - основная задача для разработчиков.

Мария КУЗОВЛЕВА, "Золотой Рог".