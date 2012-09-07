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Кудоисты Дальнего Востока попали в Сеть
07 Сентября 2012, 01:12 | Дальний Восток
Федерация КУДО Дальнего Востока запустила новый сайт.
Портал позволит не только узнать всю необходимую справочную информацию о деятельности этой спортивной организации, но и познакомится с новостями из жизни федерации и отдельных спортсменов.
Можно также отметить весьма удобный интерфейс сайта и его оперативное обновление. На сегодняшний день раскрутка сайта в гугл - основная задача для разработчиков.
Мария КУЗОВЛЕВА, "Золотой Рог".
Автор: Мария Кузовлева
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