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"Луч-Энергия" спасет только чудо

07 Мая 2018, 07:06 | Дальний Восток

У команды из Владивостока остались призрачные шансы

Проиграв под руководством Александра АЛФЕРОВА в Нижнем Новгороде «Луч-Энергия» практически лишился шансов на сохранение прописки в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Теперь даже победа в домашнем матче с «Крыльями Советов», досрочно вышедшими в премьер-лигу, вряд ли оставит клуб из Владивостока в подэлитном дивизионе.

Футбол. Первенство ФНЛ. 6 мая. Нижний Новгород. Стадион «Стадион Нижний Новгород», 42 тыс. зрителей. «Олимпиец» (Нижний Новгород) - «Луч-Энергия» 1:0 (0:0). Гол: Ламбарский (85).

«Олимпиец»: Сысуев, Хайруллов, Бочаров, Морозов, Хрипков (Аюпов, 73), Гогличидзе, Филин, Нежелев (Спэтару, 67), Д. Фомин, Сергеев (Беляков, 56), Чирьяк (Ламбарский, 57).

«Луч-Энергия»: Абакумов, Таказов, Тихий, Марущак (Больевич, 46), Дзахов, Машнев (Хлебородов, 58), Пономаренко, Фомин (Насадюк, 88), Гелоян, Носов (Павленко, 67), Мязин.

Николай ПИСАРЕВ, главный тренер ФК «Олимпиец»:

- Борьба за выживание - дело непростое. Это первый опыт для нас. Да еще, когда на трибунах больше 40 тыс. зрителей, это и вдохновляет, и в то же время сковывает. Я благодарен ребятам. На протяжении всего матча они придерживались правильной тактики, которая и привела нас к победе. Мы играли компактно во всех линиях и ждали своего шанса, за что и были вновь вознаграждены в концовке забитым голом.

Очень рад, что угадал с заменами. Знал, что Игорь ЛАМБАРСКИ выйдет на поле и усилит игру. Что касается стадиона, то полные трибуны нам очень помогли. Образно говоря, сегодня мы попали на чемпионат мира. Я сказал игрокам: «Какое счастье, что у вас есть возможность сыграть при 40 тысячах зрителей. Об этом можно только мечтать!». Что касается заключительного матча в Курске, то мы будем настраиваться на игру с «Авангардом», как на последний бой.

Александр АЛФЕРОВ, старший тренер ФК «Луч-Энергия»:

- Соперник был посвежее, что и неудивительно. У нас была семичасовая задержка рейса плюс восьмичасовой перелет. Сегодня мы не всегда успевали перекрывать центральную зону. Именно оттуда было много ударов со средней дистанции по нашим воротам. В принципе, мы справлялись с высокорослыми форвардами соперников. Тем обиднее было пропустить мяч на 85 минуте с дальнего удара. Хотя в компенсированное время мы могли сравнять счет, но…

Что касается вашего стадиона, то он похож на тот, на котором мы недавно играли в Волгограде. Поддержка болельщиков была, конечно, сумасшедшая. Было бы прекрасно, если б во всех футбольных городах строили такие арены.

«Луч-Энергия» может напрямую остаться в ФНЛ только при фантастическом стечении обстоятельств – собственной победе над «Крыльями Советов» и проигрыше всех других претендентов на вылет, в том числе московского «Спартака-2» и «Зенита-2», во что слабо верится.

Газета «Золотой Рог», Владивосток,

Фото ФК «Олимпиец»


 
Автор: Олег Клименко
Теги: футбол  Александр Алферов  "луч-энергия" 



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