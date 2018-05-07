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"Луч-Энергия" спасет только чудо
У команды из Владивостока остались призрачные шансы
Проиграв под руководством Александра АЛФЕРОВА в Нижнем Новгороде «Луч-Энергия» практически лишился шансов на сохранение прописки в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Теперь даже победа в домашнем матче с «Крыльями Советов», досрочно вышедшими в премьер-лигу, вряд ли оставит клуб из Владивостока в подэлитном дивизионе.
Футбол. Первенство ФНЛ. 6 мая. Нижний Новгород. Стадион «Стадион Нижний Новгород», 42 тыс. зрителей. «Олимпиец» (Нижний Новгород) - «Луч-Энергия» 1:0 (0:0). Гол: Ламбарский (85).
«Олимпиец»: Сысуев, Хайруллов, Бочаров, Морозов, Хрипков (Аюпов, 73), Гогличидзе, Филин, Нежелев (Спэтару, 67), Д. Фомин, Сергеев (Беляков, 56), Чирьяк (Ламбарский, 57).
«Луч-Энергия»: Абакумов, Таказов, Тихий, Марущак (Больевич, 46), Дзахов, Машнев (Хлебородов, 58), Пономаренко, Фомин (Насадюк, 88), Гелоян, Носов (Павленко, 67), Мязин.
Николай ПИСАРЕВ, главный тренер ФК «Олимпиец»:
- Борьба за выживание - дело непростое. Это первый опыт для нас. Да еще, когда на трибунах больше 40 тыс. зрителей, это и вдохновляет, и в то же время сковывает. Я благодарен ребятам. На протяжении всего матча они придерживались правильной тактики, которая и привела нас к победе. Мы играли компактно во всех линиях и ждали своего шанса, за что и были вновь вознаграждены в концовке забитым голом.
Очень рад, что угадал с заменами. Знал, что Игорь ЛАМБАРСКИ выйдет на поле и усилит игру. Что касается стадиона, то полные трибуны нам очень помогли. Образно говоря, сегодня мы попали на чемпионат мира. Я сказал игрокам: «Какое счастье, что у вас есть возможность сыграть при 40 тысячах зрителей. Об этом можно только мечтать!». Что касается заключительного матча в Курске, то мы будем настраиваться на игру с «Авангардом», как на последний бой.
Александр АЛФЕРОВ, старший тренер ФК «Луч-Энергия»:
- Соперник был посвежее, что и неудивительно. У нас была семичасовая задержка рейса плюс восьмичасовой перелет. Сегодня мы не всегда успевали перекрывать центральную зону. Именно оттуда было много ударов со средней дистанции по нашим воротам. В принципе, мы справлялись с высокорослыми форвардами соперников. Тем обиднее было пропустить мяч на 85 минуте с дальнего удара. Хотя в компенсированное время мы могли сравнять счет, но…
Что касается вашего стадиона, то он похож на тот, на котором мы недавно играли в Волгограде. Поддержка болельщиков была, конечно, сумасшедшая. Было бы прекрасно, если б во всех футбольных городах строили такие арены.
«Луч-Энергия» может напрямую остаться в ФНЛ только при фантастическом стечении обстоятельств – собственной победе над «Крыльями Советов» и проигрыше всех других претендентов на вылет, в том числе московского «Спартака-2» и «Зенита-2», во что слабо верится.
Газета «Золотой Рог», Владивосток,
Фото ФК «Олимпиец»
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