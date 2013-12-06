В Приамурье на средства инвесторов строится горнолыжная база

Продолжается строительство горнолыжной базы, расположенной в 80 км от Благовещенска возле села Натальино. Пока ее возведение идёт на средства инвесторов.

На следующий год этот объект включён в долгосрочную целевую программу «Развитие физкультуры и спорта Амурской области», сообщили ZRPRESS в пресс-службе правительства Амурской области.

Сейчас в качестве основного инвестора выступает предприятие «Алмазтранстрой». Компании уже четверть века, она работала в Якутии, на Камчатке, где, в том числе, принимала участие в возведении горнолыжной базы «Гора Морозная», сейчас ведет строительство домов в г. Тында.

«На сегодняшний день трасса практически готова. Планируем верхний подъемник понизить на 6 м, чтобы было удобно подъезжать всем: и тем, кто хочет кататься с верхней точки, и тем, кто поедет с середины трассы», - поделился планами генеральный директор компании «Алмазтранстрой» Игорь Паршин. По его словам, спуски и подъемники будут готовы уже этой зимой.

«Когда в тестовом режиме запускали склон, увидели, что в середине горы люди уже отталкивались. Поэтому изменили угол склона с середины трассы на 6%, чтобы лыжники могли без труда спускаться по всей протяжённости трассы (а это 1450 м)», - рассказал министр по физической культуре и спорту Олег Гуменюк.

Сейчас проходит экспертиза первой очереди подъемника, устанавливаются опоры и идет наладка второй части подъемника. На днях специалисты начнут тянуть специальные трубы для подачи воды для оснежнения трассы. Внизу горы отсыпается стоянка, т.к. в тестовом режиме было определено, что недостаточно места для парковки транспорта. На первоначальном этапе возведения горнолыжной базы в Натальино компания «Алмазтранстрой» в качестве спонсорской помощи приобрела специальную снегоуплотнительную машину ратрак.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.