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Подготовлены поправки в закон о спорте
Госдума намерена принять законопроект, направленный на совершенствование системы подготовки спортсменов спортивного резерва и обеспечения подготовки спортсменов высокого класса, в том числе для спортивных сборных команд РФ.
Законопроектом предусматривается введение федеральных стандартов спортивной подготовки по каждому виду спорта (кроме военно-прикладных служебно-прикладных видов спорта и национальных видов спорта), обеспечивающих единство основных требований к условиям и результатам реализации программ спортивной подготовки, нормативам и особенностям спортивной подготовки по отдельным спортивным дисциплинам соответствующего вида спорта на всей территории РФ.
Спортивная подготовка осуществляется на основе государственного (муниципального) заказа или договора об оказании услуг по спортивной подготовке, пишет ИА "Клерк.Ру".
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