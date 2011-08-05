www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.76 р. 100 JPY: 56.7 р.
EUR: 72.99 р. 10 CNY: 94.75 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Распечатать

Спортинг – очень азартный вид спорта

05 Августа 2011, 00:25 | Дальний Восток

В Якутии стартует чемпионат страны по спортингу, к началу которого был построен современный спортивно-стрелковый комплекс. Глава республики Егор Борисов подчеркнул, что это «очень азартный вид спорта и его надо дальше культивировать», а также следует развивать другие виды стрельбы, включенные в программу Олимпиады.

Сегодня в Якутске состоится торжественное открытие чемпионата России по спортингу (спортивно-охотничьей стрельбе), а с 5 по 7 августа пройдут соревнования. В преддверии этого события президент Якутии Егор Борисов отметил на пресс-конференции: «Это очень азартный вид спорта, и я думаю, что его надо дальше культивировать, а кроме этого, распространить и другие виды стрельбы, которые попадают в олимпийскую программу – у нас такая возможность появляется. Поэтому Федерацию спортинга надо только поблагодарить за то, что доверили нам проводить чемпионат».

Также Егор Борисов выразил надежду, что команда республики вновь войдет в число призеров, т.к. в течение нескольких лет является одним из лидеров российских соревнований в данном виде.

В рамках подготовки к мероприятию всероссийского уровня в Якутске был построен современный спортивно-стрелковый комплекс «Бэргэн», который в дальнейшем будет использован для подготовки спортсменов республики. Глава Якутии считает, что этот чемпионат «даст мощный импульс дальнейшему развитию стендовой стрельбы и спортинга в России и в Якутии, послужит делу пропаганды спортивного движения, укрепления дружбы и взаимопонимания между регионами страны».

Добавим, что в Национальной Федерации спортинга основными целями предстоящих соревнований называют популяризацию этого вида спорта в России, повышение мастерства и проверку качества работы спортивных организаций.

Автор: club-rf.ru
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru