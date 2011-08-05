Спортинг – очень азартный вид спорта

В Якутии стартует чемпионат страны по спортингу, к началу которого был построен современный спортивно-стрелковый комплекс. Глава республики Егор Борисов подчеркнул, что это «очень азартный вид спорта и его надо дальше культивировать», а также следует развивать другие виды стрельбы, включенные в программу Олимпиады.

Сегодня в Якутске состоится торжественное открытие чемпионата России по спортингу (спортивно-охотничьей стрельбе), а с 5 по 7 августа пройдут соревнования. В преддверии этого события президент Якутии Егор Борисов отметил на пресс-конференции: «Это очень азартный вид спорта, и я думаю, что его надо дальше культивировать, а кроме этого, распространить и другие виды стрельбы, которые попадают в олимпийскую программу – у нас такая возможность появляется. Поэтому Федерацию спортинга надо только поблагодарить за то, что доверили нам проводить чемпионат».

Также Егор Борисов выразил надежду, что команда республики вновь войдет в число призеров, т.к. в течение нескольких лет является одним из лидеров российских соревнований в данном виде.

В рамках подготовки к мероприятию всероссийского уровня в Якутске был построен современный спортивно-стрелковый комплекс «Бэргэн», который в дальнейшем будет использован для подготовки спортсменов республики. Глава Якутии считает, что этот чемпионат «даст мощный импульс дальнейшему развитию стендовой стрельбы и спортинга в России и в Якутии, послужит делу пропаганды спортивного движения, укрепления дружбы и взаимопонимания между регионами страны».

Добавим, что в Национальной Федерации спортинга основными целями предстоящих соревнований называют популяризацию этого вида спорта в России, повышение мастерства и проверку качества работы спортивных организаций.