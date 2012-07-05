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Азартный спорт без мошенничества

05 Июля 2012, 20:08 | Дальний Восток

Только недавно отгремело Евро 2012 года в Украине и Польше, а уже скоро начнутся летние Олимпийские Игры в Лондоне. И очень хорошо, если вы уже знаете, какими онлайн-сервисами пользоваться для просмотра статистики и игр на ставки.

Иначе нахождение такого онлайн-сервиса, который будет оперировать вашими финансами для ставок, может влететь в копеечку, моральное расстройство и безвозвратную утерю нервных клеток. А ведь рекламой подобных услуг интернет полнится: заманчивые предложения о бесплатных 100 долларов на счет, купленные отзывы о том, что «сервис работает и приносит деньги!», обещания золотых гор всего через неделю. Через несколько часов вы уже окажетесь под влиянием мошеннической конторы, которая не сможет выплатить вам дивиденды. Застраховать себя от проблем в такой ситуации практически невозможно.

Меры предосторожности

Перед началом использования услуг какого-либо онлайн-сервиса приёма ставок рекомендуется найти тематические независимые ресурсы, которые работают на контроль и отслеживание подобных интернет-компаний. Так, рейтинг букмекерских контор Bookmakersrating.ru формирует достоверную и правдивую информацию об онлайн-сервисах, часто обновляет черный список неблагонадежных и мошеннических контор, делает обзоры на популярные сервисы.

Посредством Bookmakersrating.ru у всех спортивных фанатов есть шанс сделать собственный выбор сервиса приёма ставок без какой-либо рекламы — только на основе фактов и справедливых отзывов. Так, например, можно узнать, насколько довольны клиенты тем, как работает биржа ставок Betfair. Кроме того, на этом же ресурсе можно узнать последние новости о спорте и об индустрии букмекерства. Особенно интересна статистика, которая поможет сделать правильные ставки. В качестве примера рационального подхода можно привести статью, в которой была расписана «от и до» букмекерская контора William Hill. Разумеется. Естественно, сам сайт не может стать гарантом вашего выигрыша — мы вообще рекомендуем держаться подальше от азартных игр на деньги, так как они опасны перерасходом семейного бюджета.

К сожалению, справедливые и достоверные сайты — скорее исключение, нежели чем правило. Учитывая, что в сети вы один, и никто не способен вас защитить (даже полиция), то Bookmakersrating.ru окажется также еще и хорошим помощником, если возник серьезный конфликт между вами и букмекерской конторой. Именно поэтому так важно знание о подобных интернет-ресурсах — это единственный шанс на справедливое решение проблемы, а не только поиск рейтинга букмекерских контор без взяток, угроз и купленных мнений.

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