На новый стадион выделят 30 млн рублей

В только что одобренном приморскими депутатами в первом чтении проекта бюджета на 2011 г. предусмотрены строительство и модернизация более 50 спортивных объектов.

В городах и районах края в рамках краевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Приморском крае на 2011-2015 годы» запланировано строительство многофункциональных и специализированных спорткомплексов, стадионов, спортзалов и спортплощадок при учебных заведениях и др.

В числе самых масштабных - концертно-спортивный комплекс во Владивостоке на 7 500 зрителей. В 2011 г. на его строительство будет направлено 500 млн руб. Ледовый дворец во Владивостоке уже возводится.

На проектирование во Владивостоке футбольного стадиона в будущем году программа предусматривает 30 млн руб. Новый спортивный объект начнут строить в 2012 г. Он будет отвечать всем требованиям российских и международных футбольных организаций, что позволит проводить здесь официальные матчи. Программа «Развитие физической культуры и спорта в Приморском крае на 2011-2015 годы» продолжает курс на создание современной спортивной инфраструктуры.