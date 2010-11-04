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На новый стадион выделят 30 млн рублей
В только что одобренном приморскими депутатами в первом чтении проекта бюджета на 2011 г. предусмотрены строительство и модернизация более 50 спортивных объектов.
В городах и районах края в рамках краевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Приморском крае на 2011-2015 годы» запланировано строительство многофункциональных и специализированных спорткомплексов, стадионов, спортзалов и спортплощадок при учебных заведениях и др.
В числе самых масштабных - концертно-спортивный комплекс во Владивостоке на 7 500 зрителей. В 2011 г. на его строительство будет направлено 500 млн руб. Ледовый дворец во Владивостоке уже возводится.
На проектирование во Владивостоке футбольного стадиона в будущем году программа предусматривает 30 млн руб. Новый спортивный объект начнут строить в 2012 г. Он будет отвечать всем требованиям российских и международных футбольных организаций, что позволит проводить здесь официальные матчи. Программа «Развитие физической культуры и спорта в Приморском крае на 2011-2015 годы» продолжает курс на создание современной спортивной инфраструктуры.
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