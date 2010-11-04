Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Ряд игроков «Луча-Энергия» уже думают о новых контрактах
В межсезонье «Луч-Энергия», по традиции, ожидает большая «чистка». По мнению главного тренера желто-синих Франсиско АРКОСА, ряд игроков в последних матчах, мягко скажем, не выкладываются по полной программе.
«Они опустили руки и думают о том, в какой команде будет играть в следующем сезоне. Так действовать нельзя. Клуб платит им хорошие деньги, и надо работать с полной самоотдачей до конца чемпионата». По сведениям «ЗР», речь идет в том числе о нападающем Никите САТАЛКИНЕ, который ярко начал первенство, но во второй половине ощутимо сдал. Пикантность ситуации в том, что Саталкин выступает за «Луч» по договору аренды, а его основной клуб, оренбургский «Газовик», уже оформил путевку в первый дивизион и наверняка вернет игрока, обкатанного в этом турнире.
На смену Саталкину возвращается «инфант террибль» приморского футбола Александр ГАРИН, уже обсуждающий условия нового контракта. Напомним, что в этом сезоне Гарин-младший успел забить 13 мячей за «Нижний Новгород» в первом дивизионе и отметиться в нескольких матчах премьер-лиги в составе «Алании».
Тем временем «Луч-Энергия» покинул защитник Максим ЗИНОВЬЕВ. Контракт стороны расторгли по взаимной договоренности, сообщает OneDivision.ru. В текущем сезоне 30-летний футболист провел в первом дивизионе 18 матчей. По сведениям «ЗР», вслед за ним команду может покинуть легионер из Камеруна Жан БУЛИ, большой друг Саймона АТАНГАНЫ, обосновавшегося в Каннах.
Новости тематики
- "Луч-Энергия" спасет только чудо
- "Спартак-Приморье" оступился в Самаре
- На Сахалине в день старта горнолыжного сезона будут работать все трассы
- Почта России начала доставку Паспортов болельшиков Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России
- Два игрока ЦСКА сломали ноги на матче на Дальнем Востоке в 20-градусный мороз
- Дальневосточный экипаж успешно выступает на международных гонках
- Всероссийские соревнования по сноуборду "Дальний Восток-2017" пройдут на Камчатке
- "Адмирал" не смог взломать Великую стену
- Гонщик из Владивостока стал победителем этапа РДС-Восток в Хабаровске
- Хабаровский "Амур" вновь сменил главного тренера
Новости раздела
- На Камчатке все готово к фестивалю водных видов спорта "Попутного лета"
- Кубок 3-го этапа РДС-Восток по дрифту уехал во Владивосток
- На Камчатке впервые прошёл чемпионат по скоростному парению
- "Луч-Энергия" спасет только чудо
- На Камчатке стартует фестиваль зимних видов спорта
- На Камчатке выявили сильнейших лыжников края
- Хабаровский край достиг исторического максимума в спортивном рейтинге регионов России
- "Спартак-Приморье" оступился в Самаре
- На Камчатке открыт приём заявок на участие в детской гонке "Дюлин 2018"
- Жители Приморья поучаствовали в открытии горнолыжного сезона на Сахалине
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В России введут новый налог для граждан
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов