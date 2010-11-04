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Ряд игроков «Луча-Энергия» уже думают о новых контрактах

04 Ноября 2010, 07:33 | Дальний Восток

В межсезонье «Луч-Энергия», по традиции, ожидает большая «чистка». По мнению главного тренера желто-синих Франсиско АРКОСА, ряд игроков в последних матчах, мягко скажем, не выкладываются по полной программе.

«Они опустили руки и думают о том, в какой команде будет играть в следующем сезоне. Так действовать нельзя. Клуб платит им хорошие деньги, и надо работать с полной самоотдачей до конца чемпионата». По сведениям «ЗР», речь идет в том числе о нападающем Никите САТАЛКИНЕ, который ярко начал первенство, но во второй половине ощутимо сдал. Пикантность ситуации в том, что Саталкин выступает за «Луч» по договору аренды, а его основной клуб, оренбургский «Газовик», уже оформил путевку в первый дивизион и наверняка вернет игрока, обкатанного в этом турнире.

На смену Саталкину возвращается «инфант террибль» приморского футбола Александр ГАРИН, уже обсуждающий условия нового контракта. Напомним, что в этом сезоне Гарин-младший успел забить 13 мячей за «Нижний Новгород» в первом дивизионе и отметиться в нескольких матчах премьер-лиги в составе «Алании».

Тем временем «Луч-Энергия» покинул защитник Максим ЗИНОВЬЕВ. Контракт стороны расторгли по взаимной договоренности, сообщает OneDivision.ru. В текущем сезоне 30-летний футболист провел в первом дивизионе 18 матчей. По сведениям «ЗР», вслед за ним команду может покинуть легионер из Камеруна Жан БУЛИ, большой друг Саймона АТАНГАНЫ, обосновавшегося в Каннах.

Автор: Олег Клименко
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