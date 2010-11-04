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«Спартак-Приморье» одержал первую победу в гостях
После осечки в стартовом матче Суперлиги «Спартак-Приморье» продолжает победную поступь. В первом выездном матче регулярного чемпионата во вторник красно-белые обыграли в Рязани одноименную команду 63:75.
«Была тяжелая игра с обоюдными шансами на победу. Во второй половине матча удалось оторваться в счете, и, несмотря на то, что «Рязань» активизировалась и в какой-то момент сократила отставание до пяти очков, мы выстояли и довели матч до победы. Хотел бы отметить всю команду. Хорошо работала скамейка, поддерживала наших. А самое главное - все кто выходил на замену, усиливали игру», - сообщил на послематчевой пресс-конференции главный тренер БК «Спартак-Приморье» Борис ЛИВАНОВ.
Отметим, что в Рязань баскетболисты «Спартака-Приморье» приехали после победы в кубковой встрече над подмосковной «Спартой&К», матч с которой стал хорошей тренировкой перед важными играми регулярного чемпионата. После повторного матча в Рязани красно-белые вернутся во Владивосток, где 30 октября в рамках 1/8 финала Кубка России примет подмосковный «Триумф», против которого еще два года назад играл в элитном дивизионе российского баскетбола.
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