www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.99 р. 100 JPY: 58.27 р.
EUR: 74.9 р. 10 CNY: 94.99 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Распечатать

«Спартак-Приморье» одержал первую победу в гостях

04 Ноября 2010, 07:33 | Дальний Восток

После осечки в стартовом матче Суперлиги «Спартак-Приморье» продолжает победную поступь. В первом выездном матче регулярного чемпионата во вторник красно-белые обыграли в Рязани одноименную команду 63:75.

«Была тяжелая игра с обоюдными шансами на победу. Во второй половине матча удалось оторваться в счете, и, несмотря на то, что «Рязань» активизировалась и в какой-то момент сократила отставание до пяти очков, мы выстояли и довели матч до победы. Хотел бы отметить всю команду. Хорошо работала скамейка, поддерживала наших. А самое главное - все кто выходил на замену, усиливали игру», - сообщил на послематчевой пресс-конференции главный тренер БК «Спартак-Приморье» Борис ЛИВАНОВ.

Отметим, что в Рязань баскетболисты «Спартака-Приморье» приехали после победы в кубковой встрече над подмосковной «Спартой&К», матч с которой стал хорошей тренировкой перед важными играми регулярного чемпионата. После повторного матча в Рязани красно-белые вернутся во Владивосток, где 30 октября в рамках 1/8 финала Кубка России примет подмосковный «Триумф», против которого еще два года назад играл в элитном дивизионе российского баскетбола.

Автор: Олег Клименко
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru