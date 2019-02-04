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Эстафета огня "Детей Азии" в Холмском районе прошла под аккомпанемент метели
В Холмске и селе Костромском на Сахалине состоялся этап Эстафеты огня Первых зимних Международных спортивных игр «Дети Азии». Участие в забеге с символами игр приняли 21 факелоносец - лучшие спортсмены, тренеры, активисты, представители сферы искусства и отличники в учебе. Общая дистанция забега составила более 2 километров, он прошел несмотря на капризы погоды - в Холмском районе в день эстафеты бушевала метель, сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе Дирекции Игр.
- Очень рады, для нас это большая честь приветствовать на холмской земле эстафету игр «Дети Азии». Лампада, которую мне передали, греет не столько от своего огня, сколько от величины мероприятия, от его значимости. Это большое событие для спортивного сообщества. Мы очень спортивный город, у нас 18 видов развивается достаточно профессионально, также развит массовый спорт, - приветствовал символ спортивного турнира мэр района Александр Летечин.
Эстафета огня в Холмском районе стартовала в селе Костромское - оно считается одним из самых спортивных в муниципалитете. Старт забегу здесь дал преподаватель по физкультуре и тренер по самбо Игорь Пак - кроме небо русскую национальную борьбу в Костромском представили сразу два юных спортсмена.
- Сегодня берут мои ученики, они считаются лучшими у нас, хорошо учатся. Для всего Костромского это большая честь, что наше село попало в число тех, где проходит эстафета. Это большая гордость, что мы открываем в Холмске эстафету огня «Детей Азии». Впервые на Сахалине такие соревнования проходят, это большое дело. Будущее за детьми, и я надеюсь, что эти старты станут для них путевкой в нечто большее, - заметил тренер.
В Холмске эстафета символа игр стартовала в 14 часов - успокоившаяся было метель взялась за город с новой силой. Старт забегу был дан от здания библиотеки, маршрут оказался проложен по главным улицам портового города. Несмотря на непогоду забег было решено не отменять - организаторы эстафеты и городские власти резонно заключили, что игры все-таки зимние, а лыжников или хоккеистов никакими вьюгами не напугать. Похожей логики придерживались и холмчане - на улицах города 17 факелоносцев встретили немногочисленные, но сплоченные группы болельшиков.
- Классно бежать было, это очень здорово. Настроение просто отличное, очень рада, что понесла огонь первых игр «Дети Азии». Со спортсменами нормально потянулась – у нас есть хореография, а это ничуть не проще, - рассказывает одна из немногих представителей культуры среди бегунов-спортсменов Надежда Алексеева.
Завершился холмский этап на площади перед администрацией города - право финищировать с факелом получил один из самых титулованных спортсменов района тяжелоатлет Максим Шейко.
- «Дети Азии» это первое международное международное мероприятие такого масштаба, которое проходит у нас в области. Все будет на высшем уровне, я в этом уверен. Очень рад, что принимаю в этом участие. Думаю, что трудно будет - все таки я тяжелой атлетикой занимаюсь, а факел весит всего кило восемьсот, - улыбается атлет.
После завершения эстафеты факел игр передали мэру Невельска. Он останется в городе и будет доступен для всех желающих. А уже 1 февраля лампада с огнем игр, зажженным в Якутии отправится в Невельск, где 2 числа состоится эстафета.
Досье газеты «Золотой Рог»
Зимние игры «Дети Азии» впервые пройдут в областном центре с 8 по 17 февраля. В них примут участие представители 20 стран: более 1300 спортсменов, 600 судей, 1000 волонтеров. Будет разыгран 91 комплект медалей по 8 видам спорта: лыжные гонки и биатлон, шорт-трек, фигурное катание, хоккей, горные лыжи и сноуборд, прыжки с трамплина.
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