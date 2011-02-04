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На озере Табункино продолжается ралли-спринт
Автогонки на льду, которые в этом году получили статус чемпионата Приморья, 29 и 30 января стартовали под Артемом. Сезон-2011 открыли более сотни экипажей. Следующие два этапа, 3-й и 4-й, назначены на 5-6 февраля и состоятся там же, за поселком Кневичи на озере Табункино. Принять участие могут все желающие. Даже те, кто пропустил два первых этапа.
- Мы рады приветствовать участников соревнований! Скоро около нашего города начнется строительство гоночной трассы «Приморское кольцо». Уверен, что эти соревнования станут хорошей школой для начинающих приморских спортсменов, - отметил глава администрации Артема Владимир НОВИКОВ, выступая перед автогонщиками на открытии соревнований.
- Наши соревнования дают прекрасное понимание, как вести себя в экстремальной ситуации. В результате на дорогах становится безопасней, - говорит один из организаторов автогонок Дмитрий БОРИСОВ.
Ралли стало не только хорошей школой вождения, но и местом для новых знакомств. В совместных хлопотах и переживаниях завязывается и крепнет дружба. У некоторых возникают и более нежные чувства. Например, «маньяки» автогонок Алексей ТАРАСОВ и Александра УСАЧЕВА, выступающие в классе заднеприводных машин на «Тойота-Краун» от ИА «СпортПриморье», в прошлом году гонялись как водитель и штурман. А в нынешнем – они уже семейный экипаж. Их примеру готовятся последовать еще несколько пар.
Досье «ЗР»: Приморская автомобильная федерация (ПАФ) уже третий год подряд проводит для любителей гонки на льду. Всякий желающий на любой «гражданской» непрофессиональной машине может принять участие в состязаниях. Автомобили делят на классы в зависимости от типа привода и мощности двигателя: задний привод (1), передний привод (2), полный привод (3), полный привод с турбонаддувом (4), внедорожник (5), «профи» (6) — единственный класс, в котором разрешалось использование шипованных шин.
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