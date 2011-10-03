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Полиции не рекомендуется использование на стадионе электрошокеров
Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте выложил текст "Правил поведения зрителей и обеспечения их безопасности на стадионах во время проведения футбольных матчей" под эгидой РФС.
Согласно правилам, "средства поддержки" (баннеры и флаги), содержащие слова и выражения на государственных языках республик Российской Федерации и/или иностранных языках, должны иметь заверенный клубом перевод".
Также правила запрещают приносить на стадионе духовые приспособления "для извлечения очень громких звуков (вувузелы, горны, газовые приспособления)".
За соблюдениями правил будут следить стюарды, в обязанности которых в том числе входит осуществление контроля безопасности в проходах по внешнему и внутреннему периметру стадиона, а также в специализированных зонах.
В случае возникновения со стороны зрителей действий, противоречащих правилам, стюард должен предпринять все меры, не противоречащие правилам и действующему законодательству РФ, чтобы предотвратить противоправные действия. В случае если стюарду не удается самостоятельно предотвратить противоправные действия зрителей, руководитель стюардов обязан сообщить сотрудникам полиции о возникшей ситуации. Стюарды обязаны информировать полицию о любом инциденте, связанном с противоправными действиями зрителей, а также защищать игроков и официальных лиц матча при выходе и уходе с футбольного поля.
Сотруднику полиции не рекомендуется использование на стадионе электрошокеров и средств, которые могут нанести зрителю или иному лицу значительный ущерб здоровью. Кроме того, сотрудникам полиции в форме, если об обратном не поступило просьбы организатора матча, не рекомендуется быть в прямой видимости зрителей на спортивной арене стадиона во время матча.
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