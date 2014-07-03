Во Владивостоке прошел международный женский турнир по сумо

В преддверии Дня города во Владивостоке прошёл турнир по сумо в Краевом доме физкультуры. В соревнованиях участвовали девушки из Приморского края, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, а также представительницы Японии и Южной Кореи.

Этот вид спорта довольно новый у нас. Приморская краевая федерация сумо была создана два года назад. И второй год проводятся соревнования по женскому сумо. Первые прошли год назад в Большом Камне. Сегодня участвовало 46 человек; но вот парней больше занимается этим спортом, - рассказал краткую историю сумо Приморского края Леонтьев Юрий, председатель краевой женской федерации по борьбе и главный тренер муниципального учреждения центра спортивной подготовки женских единоборств «Амазонка».

Итоги соревнований, первенство заняли:

До 48 кг – Храмова Анастасия – Владивосток

До 51 кг – Тимофеева Виктория – Владивосток

До 55 кг – Вицина Ольга – Владивосток

До 60 кг – Лукьянчук Оксана

До 65 кг – Хабилова Айгуль

До 73 кг – Орёл Татьяна

Свыше 80 кг – Им Кин Ха – Южная Корея

Дарья НАУМЕЦ. ZRPRESS.RU, Владивосток