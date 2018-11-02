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"Горный воздух" готовится встречать "Детей Азии"
На Сахалине придают большое внимание туризму как одному из стратегических направлений развития экономики региона. Ведь туристическая отрасль не только ведет за собой другие сектора экономики (транспорт, гостиничный и ресторанный бизнес, культуру), но и помогает привлечению инвестиций. Именно такую задачу - развитие отрасли - ставил перед правительством области в бытность губернатором Олег Кожемяко.
Как это часто бывает, громкие заявления могли остаться словами, но только не слова Кожемяко. И уже сегодня на Сахалине вырос один из самых динамично развивающихся и очень популярных горнолыжных курортов Дальнего Востока – «Горный воздух».
Заместитель министра спорта, туризма и молодежной политики Артем Подшивалов, в прошлом - сам мастер спорта по самбо, ответил на вопросы корреспондента газеты "Золотой Рог" и рассказал о том, что собой представляет сегодня «Горный воздух» в частности и как в целом развивается туристическая отрасль области.
В феврале 2019 года Южно-Сахалинск будет принимать I зимние Международные спортивные игры "Дети Азии", и "Горный воздух" - один из шести объктов, принимающих Игры. К приему иностранных гостей курорту не привыкать. Здесь регулярно проводятся чемпионаты мирового уровня по различным зимним видам спорта, 4 года подряд - Кубок Дальнего Востока "Дети Азии", кроме того, наша олимпийская сборная готовилась здесь к Зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане. Для спортсменов была построена аналогичная олимпийской трасса, на которой они продуктивно тренировались. И все это не зря: российский фристайлист Сергей Ридзик выиграл бронзовую медаль на Олимпиаде в Пхенчхане. Кроме того, спортивно-туристический комплекс уже в четвертый раз будет принимать паралимпийцев. По словам Никиты Буланенко, управляющего СТК "Горный воздух", их здесь принимают как родных, им горнолыжка очень нравится - лучше, чем в Европе. Так же тепло отзываются холодных склонах курорта и топовые спортсмены из более чем 20 стран мира, которые регулярно посещают Спортивно-туристический комплекс "Горный воздух".
Уникальное расположение комплекса в центре Южно-Сахалинска позволяет гостям буквально за несколько минут оказаться в мире зимних видов спорта. Высота склонов горы Большевик – 602 метра. База включает в себя 16 трасс различного уровня сложности, в том числе 5 сертифицированы для международных соревнований. Три зоны катания: для новичков и профессионалов. Общая длина трасс – более 25 км. Одна гондольно-кресельная канатная дорога, два кресельных и один бугельный подъемник. «Горный воздух» оборудован современными системами оснежения – 73 снежных ружья и 2 снежные пушки; системой дополнительного освещения. Все гостиницы находятся в непосредственной близости от курорта (42 гостиницы с единовременной вместимостью 2665 человек).
Напомним, в мае на Сахалине приступили к формированию туристического кластера. Меморандум подписали представители регионального министерства спорта, туризма и молодежной политики, Сахалинского туристско-информационного центра, СТК "Горный воздух", авиакомпании "Аврора" и Сахалинского государственного университета.
По словам областного министра спорта, туризма и молодежной политики Сергея Буренкова, в рамках соглашения предусмотрен ряд взаимных обязательств участников проекта, которые необходимо реализовать для обеспечения транспортной доступности островного региона. Кроме того, в меморандуме оговаривается необходимость формирования пакетных туров для туристов, которые прибудут на Сахалин не только с Дальнего Востока, но и со всей России.
Благодарим за помощь в подготовке материала Правительство и пресс-службу Сахалинской области,
а также дирекцию I зимних Международных спортивных игр "Дети Азии" и лично Аксану Науменко.
Мария КУЗОВЛЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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