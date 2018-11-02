"Горный воздух" готовится встречать "Детей Азии"

На Сахалине придают большое внимание туризму как одному из стратегических направлений развития экономики региона. Ведь туристическая отрасль не только ведет за собой другие сектора экономики (транспорт, гостиничный и ресторанный бизнес, культуру), но и помогает привлечению инвестиций. Именно такую задачу - развитие отрасли - ставил перед правительством области в бытность губернатором Олег Кожемяко.

Как это часто бывает, громкие заявления могли остаться словами, но только не слова Кожемяко. И уже сегодня на Сахалине вырос один из самых динамично развивающихся и очень популярных горнолыжных курортов Дальнего Востока – «Горный воздух».

Заместитель министра спорта, туризма и молодежной политики Артем Подшивалов, в прошлом - сам мастер спорта по самбо, ответил на вопросы корреспондента газеты "Золотой Рог" и рассказал о том, что собой представляет сегодня «Горный воздух» в частности и как в целом развивается туристическая отрасль области.





Артем Владимирович рассказал, что нынешний сезон стал рекордным с момента функционирования ГК «Горный воздух». Посещаемость туристами увеличилась практически на 30 %. В прошлом году она составила 96 тыс. туристов. Это в основном гости с Дальнего Востока, из стран Азиатско-Тихоокеанского региона – Япония, Корея. Кроме того, это гости и из Санкт-Петербурга, Москвы и из центральных регионов Российской Федерации. В этом, как и в прошлом, году действуют существенные скидки на билеты – федеральное субсидирование перевозок, в том числе горнолыжного инвентаря и оборудования.



В феврале 2019 года Южно-Сахалинск будет принимать I зимние Международные спортивные игры "Дети Азии", и "Горный воздух" - один из шести объктов, принимающих Игры. К приему иностранных гостей курорту не привыкать. Здесь регулярно проводятся чемпионаты мирового уровня по различным зимним видам спорта, 4 года подряд - Кубок Дальнего Востока "Дети Азии", кроме того, наша олимпийская сборная готовилась здесь к Зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане. Для спортсменов была построена аналогичная олимпийской трасса, на которой они продуктивно тренировались. И все это не зря: российский фристайлист Сергей Ридзик выиграл бронзовую медаль на Олимпиаде в Пхенчхане. Кроме того, спортивно-туристический комплекс уже в четвертый раз будет принимать паралимпийцев. По словам Никиты Буланенко, управляющего СТК "Горный воздух", их здесь принимают как родных, им горнолыжка очень нравится - лучше, чем в Европе. Так же тепло отзываются холодных склонах курорта и топовые спортсмены из более чем 20 стран мира, которые регулярно посещают Спортивно-туристический комплекс "Горный воздух".





Как рассказал управляющий комплексом, для него важно чтобы и спортсмены, и туристы чувствовали себя одинаково комфортно, для каждой категори посетителей в "Горном воздухе" свой подход: для спортсмено трасса должна быть жесткая, подготовленная, для туристов снег должен быть естественный, более мягкий. Кроме того, как сообщил г-н Подшивалов, в этом году запланировано примерно такое же увеличение турпотока, которое было получено по отношению к прошлому году. Это стало бы хорошим показателем для отрасли региона. На курорте продолжается строительство дополнительных гостиничных комплексов, комплексов шале, парковочных стоянок для автотранспорта (будет создано порядка 1200 машиномест). В нынешнем году также запланирована сдача объездной дороги, которая разгрузит поток рядом с «Горным воздухом». Завершено строительство здания входной группы, что поможет большему количеству гостей комфортно и без суеты получать инвентарь, экипировку в аренду. В планах - построить дополнительно к имеющейся две входные группы, а на следующий год осветить еще два склона, излюбленных туристами.





Кстати, Никита Буланенко просил от него передать привет и огромное спасибо Олегу Николаевичу. Как оказалось, развертывание здесь масштабного строительства началось... с освещения трассы. Кожемяко как человек спортивный, в чем уже успели убедиться жители Приморья, любит лыжный спорт и сам с удовольствием регулярно катался на склонах "Горного воздуха". Он приезжал сюда со своей дочерью, учил стоять на лыжах. Но это было возможно только в вечернее время - человек, как мы понимаем, занятой, а трасса закрывалась с заходом солнца, поскольку освещения на ней не было. Пришлось, так сказать, проверить на себе все неудобства, побывать в шкуре обычного посетителя и понять, что горнолыжка остро нуждается в модернизации. Хотя, наверное, мог бы ограничиться освещением трассы для себя - и вся недолга. Но Кожемяко не привык мыслить мелко, если за что-то взялся, то эта работа будет выполнена на все 100 %. Теперь этот склон пользуется огромной популярностью у семей с детьми, семейных пар, в зимнее время он просто загружен посетителями, ведь освещен он теперь до поздней ночи.





Если говорить о финансированиии, то оно ведется из областного бюджета, никаких федеральных денег сюда не вкладывалось. Ведь спортивно-туристический комплекс - не только горнолыжная база, но и большой инвестиционный проект. Он имеет статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) с соответствующими налоговыми льготами, который он получил благодаря и по инициативе Олега Кожемяко.

По данным замминистра, к 2021 году инвестиции сюда должны составить порядка 10 с небольшим миллиардов рублей. На текущий период порядка 4,5 миллиардов рублей областных средств уже вложено. Резиденты ТОР строят здесь не только гостиницы и места расположения для гостей, но и бальнеологический комплекс с японскими банями – онсен. Все частные инвесторы получают налоговые преференции, для них предусмотрен особый режим контроля. Также, по словам замминистра, правительство Сахалинской области оказывает дополнительные меры поддержки в виде возврата части затрат на капитальные вложения. Все это серьезно стимулирует бизнес активно вести здесь свою деятельность.

Говорить о налоговой отдаче от объектов, завершенных строительством, пока рано, признался Артем Владимирович, но экономические подсчеты дают оптимистичные прогнозы. После завершения всех строек резидентов консолидированный бюджет Сахалинской области может рассчитывать на порядка полумиллиарда налоговых и иных отчислений.

Досье «Золотого Рога»

Уникальное расположение комплекса в центре Южно-Сахалинска позволяет гостям буквально за несколько минут оказаться в мире зимних видов спорта. Высота склонов горы Большевик – 602 метра. База включает в себя 16 трасс различного уровня сложности, в том числе 5 сертифицированы для международных соревнований. Три зоны катания: для новичков и профессионалов. Общая длина трасс – более 25 км. Одна гондольно-кресельная канатная дорога, два кресельных и один бугельный подъемник. «Горный воздух» оборудован современными системами оснежения – 73 снежных ружья и 2 снежные пушки; системой дополнительного освещения. Все гостиницы находятся в непосредственной близости от курорта (42 гостиницы с единовременной вместимостью 2665 человек).

Напомним, в мае на Сахалине приступили к формированию туристического кластера. Меморандум подписали представители регионального министерства спорта, туризма и молодежной политики, Сахалинского туристско-информационного центра, СТК "Горный воздух", авиакомпании "Аврора" и Сахалинского государственного университета.

По словам областного министра спорта, туризма и молодежной политики Сергея Буренкова, в рамках соглашения предусмотрен ряд взаимных обязательств участников проекта, которые необходимо реализовать для обеспечения транспортной доступности островного региона. Кроме того, в меморандуме оговаривается необходимость формирования пакетных туров для туристов, которые прибудут на Сахалин не только с Дальнего Востока, но и со всей России.

Благодарим за помощь в подготовке материала Правительство и пресс-службу Сахалинской области,

а также дирекцию I зимних Международных спортивных игр "Дети Азии" и лично Аксану Науменко.

Мария КУЗОВЛЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.