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Денисон перебрался в Ростов к Ливанову
ВЛАДИВОСТОК, 2 ноября , ZRPRESS. Канадский центровой Шон ДЕНИСОН, в прошлом сезоне выступавший за "Спартак-Приморье", перебрался в ростовский "Атаман", главным тренером которого работает... Борис ЛИВАНОВ.
27-летний Денисон, имеющий опыт выступления в сборной Канаде, начинал свою карьеру в команде американской студенченской лиги NCAA "Санта Клара". В Европе выступал за немецкий "Бремерхавен" и турецкий "Тофас", после чего отправился в Россию - в "Спартак-Приморье".
За "Атаман" канадский центровой дебютировал в матче с "ТЕМП-СУМЗ" и сразу же набрал 9 очков и совершил 9 подборов на своем щите. Напомним, что в Ростове также обосновались экс-спартаковцы Дмитрий ЗАГНОЙКО, Иван и Александр ПАВЛОВЫ.
Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог".
Фото www.spartakbasket.ru
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