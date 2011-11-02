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Юбилейный мотокросс прошел в Находке

02 Ноября 2011, 02:22 | Дальний Восток

В Находке прошел открытый Кубок города по мотокроссу. На соревнования, приуроченные к 60-летию Находки, съехались сильнейшие гонщики Приморья.

Открытый Кубок Находки организовал спортивно-технический клуб "Олимп" при поддержке администрации города. По традиции местом проведения мотогонок стала трасса в районе бухты Козина (пляж "Золотари"). В этом году организаторы посвятили мотосоревнования юбилею города Находки.

Соревновались мотоциклисты на специально подготовленной трассе. Дистанция включает крутые подъемы и спуски, трамплины, гравийные участки, которые традиционно используют на классических треках суперкросса. Для участия в соревнованиях в Находку прибыло более ста сильнейших мотоспортсменов Приморья.

Заезды проходили в четырех классах мотоциклов: 65, 85, 125, и в объединенном классе 250-500 кубических сантиметров. Самые юные гонщики - до 7 лет - выступили на мотоциклах с объемом двигателя 50 и 65 кубических сантиметров. Ребята постарше - до 15 лет - на мотоциклах с объемом 85 "кубов". С более мощным двигателем в 125 куб. см на трассу вышли юноши от 21 года. В гонках также участвовали квадроциклы и мотоциклы с колясками.

В заездах мотоциклов с объемом двигателя 500 куб. см. класса "Хобби" находкинским гонщикам не было равных. Первые два места по праву были присуждены спортсменам из Находки. В этом классе Дмитрий Кирпун пришел на финиш первым, второе место досталось Егору Скрипникову. Немного не повезло находкинскому спортсмену Михаилу Кузовову в гонках класса 125 кубических сантиметров. По результатам заездов из-за падения ему присудили лишь третье место.

Автор: РИА «Восток-Медиа»
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