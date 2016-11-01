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"Адмирал" не смог взломать Великую стену

01 Ноября 2016, 02:08 | Дальний Восток

«Моряки» уступили китайской команде второй раз в сезоне

31 октября. Владивосток, КРК «Фетисов Арена». «Адмирал» (Владивосток) – «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) - 2:3 (1:3, 0:0, 1:0)

0:1 – Ро (Коллинз) – 00:40.

1:1 – Ильин (Райт) – 16:29.

1:2 – Мянтюля (Ро) – 17:26 (5x4).

1:3 – Флери (Яшин, Перескоков) – 18:49.

2:3 – Райт (Краснослободцев) – 54:39.

Вратари: Налимов, Бобков – Макаров.

Броски: 33 (14-11-8) – 31 (10-11-10).

Вбрасывания: 37 (15-11-11) – 21 (4-7-10).

Штраф: 4 (2-2-0) – 6 (0-2-4).

О том, что китайская команда с ее интернационалом крепкий орешек, было видно еще по первому матчу в Фетисов арене, когда «Адмирал» добил гостей только в третьем периоде.

Во втором матче «Красные звезды» вышли вперед уже на 41-й секунде - отличился Чед РАУ. Хозяева отыгрались на 17-й минуте после точного броска Сергея ИЛЬИНА. Однако еще до первого перерыва китайская команда забила два гола стараниями Туукка МЯНТЮЛЯ и Дамьена ФЛЕРИ. Второй период голов не принес, а в заключительной двадцатиминутке «Адмиралу» удалось лишь подсластить пилюлю - отличился Джеймс РАЙТ.

Александр АНДРИЕВСКИЙ, главный тренер ХК «Адмирал»:

- Мы плохо вошли в игру. Пропущенный гол на первой минуте немного выбил из колеи, и в дальнейшем мы по большому счету так и не вошли в игру. В последние семь-восемь минут пошли ва-банк, у нас стали появляться моменты. Было много индивидуальный действий, «Куньлуню» удалось разбить нашу игру на отдельные части. У нас не было целостности, поэтому и такой результат.

Сейчас немного вздохнем и будем готовиться ко второму этапу. Невозможно на одном дыхании пройти полчемпионата. Практически все клубы испытывали подъемы и падения. Мы находимся в зоне плей-офф — это уже хорошо, от этого можно отталкиваться. Вся борьба еще впереди.

«Адмирал» после этого матча занимает 6-ю строчку на «Востоке», в активе приморской команды 50 очков. У идущего следом «Куньлуня» на четыре очка меньше и матч в запасе.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ХК «Адмирал».

 

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Теги: хоккей  александр андриевский  "Адмирал" 



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