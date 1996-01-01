"Спартак-Приморье" усилился центровым из Чикаго

Уроженец Чикаго, выпускник государственного университета Колорадо Мэтт НЕЛСОН заполнил в составе "Спартака-Приморье" пятую и последнюю вакансию легионера. 23-летний центровой (рост 213 см) провел три сезона в чемпионате NCAA (15,5 очков, 5,5 подборов в среднем за матч).

Нелсон прилетел во Владивосток в минувшую субботу и после просмотра и медосмотра подписал контракт с клубом до конца нынешнего сезона.

"Я должен был прилететь раньше, но задержался в Сан-Франциско, оформляя визу в Российском консульстве. Из Сан-Франциско вылетел в Сеул, но там шла забастовка перевозчиков, и еще день пришлось ждать первого рейса до Владивостока", - сообщил новичок официальному сайту "Спартака-Приморье".

Нелсон не скрывает, что приехал в Россию за опытом и игровой практикой, но конечной целью является возвращение в сильнейшую лигу мира. "После университета я оказался в "Денвер Наггетс", но затем перешел в "Шарлотт Бобкетс". Однако играть в НБА я пока не готов. Слишком рано. Но НБА остается моей целью. Сейчас надо набраться опыта", - сказал легионер.