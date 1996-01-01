Приморские банкиры любят футбол! А также...

Образ банкира, неторопливого основательного человека с не менее основательным животиком (таких обычно рисовали на советских плакатах), отошел в прошлое. Теперь банкир, как и любой деловой человек, должен быть мобильным, спортивным, здоровым, и на примере сотрудников приморских банков можно наглядно увидеть влияние нового веяния: практически каждый служащий следит за своим здоровьем и поддерживает физическую форму, занимаясь тем или иным видом спорта. А руководство местного филиала Россельхозбанка даже обязывает каждого своего сотрудника заниматься физкультурой.

Как удалось выяснить корреспонденту "ЗР", среди приморских банкиров популярны многие виды спорта: боулинг, волейбол, мини-футбол, хоккей, бадминтон, и такие элитарные игры, как теннис и бильярд, не сдают своих позиций. По всем этим видам спорта постоянно проводятся соревнования. Например, сотрудники Агропромкредита и Банка Москвы постоянно участвуют в состязаниях по боулингу в Приморском крае, причем последние, одержав победу на одном из таких соревнований, выиграли главный приз - бесплатную рекламу. Сотрудники Внешторгбанка ежегодно ездят в Москву на всероссийскую спартакиаду, которая проводится для сотрудников всех отделений. Служащие Сбербанка, в свою очередь, два раза в год участвуют в так называемых Сбербанкиадах, где соревнуются даже в шахматах, нардах и перетягивании каната...

Но самым излюбленным видом спорта банкиров является, как и следовало ожидать, футбол. В него играют сотрудники многих приморских банков: Дальвнешторгбанка, Росбанка, Внешторгбанка, Сбербанка, Примсоцбанка.

Как говорит сотрудник Дальвнешторгбанка Сергей ЦИТЦЕР, руководство арендует для своих сотрудников спортзал в "Гавани": "Мы тренируемся дважды в неделю, готовимся к соревнованиям среди команд приморских банков. В скором времени нам закупят форму. Раньше я профессионально занимался футболом и рад возможности продолжать им заниматься".

Служащие Росбанка играли за Кубок порта Владивостока в сборной команде СМИ, где заняли 7-е место из 10. А вот против команды администрации края они выступать пока опасаются.

Сотрудницы приморских банков не отстают от своих спортивных коллег-мужчин и ходят в тренажерный зал, чаще всего в Master Gym, "Гавань", "Фитнес-Сити", занимаются синхронным плаванием, фитнесом, а одна из сотрудниц Росбанка даже увлекается греблей на байдарках. В банке "Приморье" открыт спортивный зал для прекрасных сотрудниц, где они занимаются фитнесом и аэробикой.