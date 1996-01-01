Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморские банкиры любят футбол! А также...
Образ банкира, неторопливого основательного человека с не менее основательным животиком (таких обычно рисовали на советских плакатах), отошел в прошлое. Теперь банкир, как и любой деловой человек, должен быть мобильным, спортивным, здоровым, и на примере сотрудников приморских банков можно наглядно увидеть влияние нового веяния: практически каждый служащий следит за своим здоровьем и поддерживает физическую форму, занимаясь тем или иным видом спорта. А руководство местного филиала Россельхозбанка даже обязывает каждого своего сотрудника заниматься физкультурой.
Как удалось выяснить корреспонденту "ЗР", среди приморских банкиров популярны многие виды спорта: боулинг, волейбол, мини-футбол, хоккей, бадминтон, и такие элитарные игры, как теннис и бильярд, не сдают своих позиций. По всем этим видам спорта постоянно проводятся соревнования. Например, сотрудники Агропромкредита и Банка Москвы постоянно участвуют в состязаниях по боулингу в Приморском крае, причем последние, одержав победу на одном из таких соревнований, выиграли главный приз - бесплатную рекламу. Сотрудники Внешторгбанка ежегодно ездят в Москву на всероссийскую спартакиаду, которая проводится для сотрудников всех отделений. Служащие Сбербанка, в свою очередь, два раза в год участвуют в так называемых Сбербанкиадах, где соревнуются даже в шахматах, нардах и перетягивании каната...
Но самым излюбленным видом спорта банкиров является, как и следовало ожидать, футбол. В него играют сотрудники многих приморских банков: Дальвнешторгбанка, Росбанка, Внешторгбанка, Сбербанка, Примсоцбанка.
Как говорит сотрудник Дальвнешторгбанка Сергей ЦИТЦЕР, руководство арендует для своих сотрудников спортзал в "Гавани": "Мы тренируемся дважды в неделю, готовимся к соревнованиям среди команд приморских банков. В скором времени нам закупят форму. Раньше я профессионально занимался футболом и рад возможности продолжать им заниматься".
Служащие Росбанка играли за Кубок порта Владивостока в сборной команде СМИ, где заняли 7-е место из 10. А вот против команды администрации края они выступать пока опасаются.
Сотрудницы приморских банков не отстают от своих спортивных коллег-мужчин и ходят в тренажерный зал, чаще всего в Master Gym, "Гавань", "Фитнес-Сити", занимаются синхронным плаванием, фитнесом, а одна из сотрудниц Росбанка даже увлекается греблей на байдарках. В банке "Приморье" открыт спортивный зал для прекрасных сотрудниц, где они занимаются фитнесом и аэробикой.
Новости тематики
- "Луч-Энергия" спасет только чудо
- "Спартак-Приморье" оступился в Самаре
- На Сахалине в день старта горнолыжного сезона будут работать все трассы
- Почта России начала доставку Паспортов болельшиков Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России
- Два игрока ЦСКА сломали ноги на матче на Дальнем Востоке в 20-градусный мороз
- Дальневосточный экипаж успешно выступает на международных гонках
- Всероссийские соревнования по сноуборду "Дальний Восток-2017" пройдут на Камчатке
- "Адмирал" не смог взломать Великую стену
- Гонщик из Владивостока стал победителем этапа РДС-Восток в Хабаровске
- Хабаровский "Амур" вновь сменил главного тренера
Новости раздела
- Кубок 3-го этапа РДС-Восток по дрифту уехал во Владивосток
- На Камчатке впервые прошёл чемпионат по скоростному парению
- "Луч-Энергия" спасет только чудо
- На Камчатке стартует фестиваль зимних видов спорта
- На Камчатке выявили сильнейших лыжников края
- Хабаровский край достиг исторического максимума в спортивном рейтинге регионов России
- "Спартак-Приморье" оступился в Самаре
- На Камчатке открыт приём заявок на участие в детской гонке "Дюлин 2018"
- Жители Приморья поучаствовали в открытии горнолыжного сезона на Сахалине
- Лучший горнолыжный курорт Дальнего Востока открывает зимний сезон на Сахалине
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин