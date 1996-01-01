www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.22 р. 100 JPY: 56.99 р.
EUR: 73.7 р. 10 CNY: 94.8 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Распечатать

Приморские банкиры любят футбол! А также...

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Образ банкира, неторопливого основательного человека с не менее основательным животиком (таких обычно рисовали на советских плакатах), отошел в прошлое. Теперь банкир, как и любой деловой человек, должен быть мобильным, спортивным, здоровым, и на примере сотрудников приморских банков можно наглядно увидеть влияние нового веяния: практически каждый служащий следит за своим здоровьем и поддерживает физическую форму, занимаясь тем или иным видом спорта. А руководство местного филиала Россельхозбанка даже обязывает каждого своего сотрудника заниматься физкультурой.

Как удалось выяснить корреспонденту "ЗР", среди приморских банкиров популярны многие виды спорта: боулинг, волейбол, мини-футбол, хоккей, бадминтон, и такие элитарные игры, как теннис и бильярд, не сдают своих позиций. По всем этим видам спорта постоянно проводятся соревнования. Например, сотрудники Агропромкредита и Банка Москвы постоянно участвуют в состязаниях по боулингу в Приморском крае, причем последние, одержав победу на одном из таких соревнований, выиграли главный приз - бесплатную рекламу. Сотрудники Внешторгбанка ежегодно ездят в Москву на всероссийскую спартакиаду, которая проводится для сотрудников всех отделений. Служащие Сбербанка, в свою очередь, два раза в год участвуют в так называемых Сбербанкиадах, где соревнуются даже в шахматах, нардах и перетягивании каната...

Но самым излюбленным видом спорта банкиров является, как и следовало ожидать, футбол. В него играют сотрудники многих приморских банков: Дальвнешторгбанка, Росбанка, Внешторгбанка, Сбербанка, Примсоцбанка.

Как говорит сотрудник Дальвнешторгбанка Сергей ЦИТЦЕР, руководство арендует для своих сотрудников спортзал в "Гавани": "Мы тренируемся дважды в неделю, готовимся к соревнованиям среди команд приморских банков. В скором времени нам закупят форму. Раньше я профессионально занимался футболом и рад возможности продолжать им заниматься".

Служащие Росбанка играли за Кубок порта Владивостока в сборной команде СМИ, где заняли 7-е место из 10. А вот против команды администрации края они выступать пока опасаются.

Сотрудницы приморских банков не отстают от своих спортивных коллег-мужчин и ходят в тренажерный зал, чаще всего в Master Gym, "Гавань", "Фитнес-Сити", занимаются синхронным плаванием, фитнесом, а одна из сотрудниц Росбанка даже увлекается греблей на байдарках. В банке "Приморье" открыт спортивный зал для прекрасных сотрудниц, где они занимаются фитнесом и аэробикой.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru