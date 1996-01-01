"Луч-Энергия" усилился бомбардиром

Первым новичком "Луча-Энергия" в межсезонье стал лучший бомбардир первого дивизиона Евгений АЛХИМОВ. В минувшем сезоне 28-летний нападающий читинского "Локомотива" провел 41 игру и забил 24 гола, в том числе 6 с пенальти.

С приходом забивного форварда "Луч-Энергия", скорее всего, закрыл вакансию в линии атаки, а значит, появление во Владивостоке нападающего "Химок" Евгения САВИНА, к которому проявляли интерес желто-синие, маловероятно. В списке потенциальных новичков, по данным из разных источников, фигурируют защитник "Шинника" Сергей ШТАНЮК, вратарь ЦСКА Вениамин МАНДРЫКИН и брат Беслана АДЖИНДЖАЛА Руслан. В то же время "Спорт-Экспресс" сообщил как об уже свершившемся факте о подписании личного контракта с "Лучом" 25-летним защитником "Химок" Дмитрием СМИРНОВЫМ, в минувшем сезоне сыгравшем в 15 матчах и забившем 4 гола.