Названы лучшие игроки

Завершено голосование среди посетителей официального сайта футбольного клуба "Луч-Энергия" по выбору лучшего футболиста приморской команды в сезоне 2005 года.

Как сообщается на сайте, подавляющим большинством голосов болельщики назвали лучшим игроком "Луча" полузащитника Алексея ИВАНОВА (на снимке). Второе место занял капитан команды Владимир КАЗАКОВ. На третьем - нападающий Александр ТИХОНОВЕЦКИЙ.