Последние домашние матчи в Кубке УЕФА наши клубы дружно выиграли

Последние официальные матчи сезона-2005 российские футболисты провели успешно, добившись побед во всех трех матчах розыгрыша Кубка УЕФА.

Московский "Локомотив" в Черкизове устроил очередную нервотрепку своим поклонникам, проигрывая после первого тайма датскому "Брондбю" - 0:2. Но после перерыва подопечные Владимира ЭШТРЕКОВА смяли оборону скромного скандинавского клуба, забив четыре мяча - 4:2. Три записал за свой счет капитан "Локо" Дмитрий ЛОСЬКОВ. Еще один провел Игорь ЛЕБЕДЕНКО.

С одинаковым счетом 2:1 добились побед над соперниками ЦСКА и питерский "Зенит". И даже события развивались по схожему сценарию - оба наших клуба вели 2:0, а потом пропускали от соперников "мяч престижа". Но армейцам было все-таки чуточку легче. Поскольку соперником чемпионов России был болгарский "Левски", который по классу заметно слабее. Да и мяч, влетевший на последних секундах в ворота Игоря АКИНФЕЕВА армейцы просто прошляпили. А до этого дважды отличился бразильский легионер ЦСКА Вагнер ЛАВ.

"Зениту" противостояла испанская "Севилья", которая сейчас неплохо выступает в своем национальном чемпионате. Счет 1:0 в пользу питерцев держался здесь до 89-й минуты, когда Александр КЕРЖАКОВ оформил дубль. Но тут же САВИОЛА один мяч сквитал. Тем не менее питерцы победили, набрали шесть очков и почти обеспечили себе выход из группы "Н". В заключительной игре им предстоит сыграть в Стамбуле с "Бешикташем". Наших устроит и ничья.

А у "Локомотива" и ЦСКА перед последним туром по четыре очка. И для продолжения борьбы им нужно выигрывать, что по силам и железнодорожникам, и армейцам. "Локо" сыграет в израильском городе Петах-Тиква с местным "Маккаби", а дружина Валерия ГАЗЗАЕВА встретится в Бухаресте с "Динамо".