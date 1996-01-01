Баскетбол. Недостояли 12 секунд

"Спартак-Приморье" - "Сибирьтелеком-Локомотив" (Новосибирск) - 82:84 (21:23, 23:24, 19:17, 19:20). "С-П": ТИМАКОВ (18), ПОЛТОРАЦКИЙ (17), СЕПЕЛЕВ (14), ДИН, НАГИС (по 12).

Хозяева подошли к матчу с ощутимыми проблемами - семь основных игроков не до конца восстановились после выездного турне, а список травмированных пополнил БУЛГАНИН. Тем не менее первые минуты прошли с преимуществом красно-белых, поклонники которых ждали повторения сценария встречи с московским "Динамо". Получилось наоборот - лидеры красно-белых, осадившие звездную дружину ИВКОВИЧА, не смогли найти противоядия против ЗОЗУЛИНА-младшего (в итоге сын главного тренера гостей стал лучшим снайпером матча, набрав 23 очка) и молодого ВОРОНЦЕВИЧА, в самый нужный момент забросившего подряд три трехочковых.

К середине четвертого периода подопечные Андрея КИБЕНКО уступали 7 очков (70:77), но сумели найти силы для решающего рывка - два точных броска досрочно покинувшего площадку Тимакова вкупе с точными попаданиями Полторацкого и Дина уравнивают шансы. На последней минуте при счете 80:81 дважды промахивается с линии штрафных Зозулин, на что Полторацкий отвечает двумя точными штрафными в противоположное кольцо - 82:81 за 12.4 секунды до окончания матча. И тут пришел черед опытнейшего ГРЕЗИНА, рискнувшего бросить из-за дуги через руки защитника. Точно! 82:84 - и новосибирцы устраивают кучу-малу.

Главный тренер "Сибирьтелекома-Локомотив" Сергей ЗОЗУЛИН:

- Хочу поздравить тренерский штаб и руководство "Спартака". Вы сделали большое дело, создав в Приморье, не побоюсь высоких слов, великолепную команду. Я смотрел многие кассеты с матчами нынешней команды Андрея КИБЕНКО и, честно скажу, завидовал белой завистью. Хотелось бы, чтобы мои ребята также боролись и стремились победить. Сегодня удача больше была на нашей стороне. Мы повели +13, но ваша команда не сломалась. Она боролась, дралась и вышла вперед. Теперь пришла очередь моим игрокам сражаться. У нас вышел 18-летний Воронцевич, еще в прошлом году игравший в Детской лиге, забил решающие мячи и отдал решающие передачи. Но это и есть баскетбол. Команда во Владивостоке только строится, и я желаю вам только одного - терпения и удачи.

Главный тренер "Спартака-Приморье" Андрей Кибенко:

- Игра была упорная, как, впрочем, и все остальные игры, за исключением стартовой с ЦСКА и предыдущей с "ЦСКА ВВС-Самара". Новосибирск имел преимущество. Нам приходилось все время их доставать, тратить много сил, чтобы держаться на равных. Могу сказать, что ребята отдали все силы. Наверное, не хватило удачи, которая сопутствовала нам на выезде, когда мы в таких же играх вырывали победу в те же два очка. Один бросок - последний - решил всю игру.

- Сегодня, как и в ряде других матчей, "Спартак" играет всемером...

- В Суперлиге А уровень команд достаточно равный. И уже не на нас равняются (как было в Суперлиге В), а мы тянемся к этим командам. Мы нашли определенный состав, который позволяет удачно выступать на этом уровне, - они и играют. На выезде помог ДРЕВКЕ, но в этой игре я не решился его поставить. Я хорошо знаю возможности Зозулина, работал с ним еще в Казани, и задачу ставил защищаться против него. В начале игры, пока была свежесть, с ним справлялись, но потом, когда подустали Тимаков и Пахомов, Алексей регулярно находил дырки в нашей защитной линии. Поэтому пришлось играть зону, и в какой-то момент она принесла плоды, но...

Реабилитировались за упущенную победу красно-белые уже во вторник, обыграв в первом матче 1/16 Кубка России "Сибирьтелеком-Локомотив" 77:65. Впрочем, как не сговариваясь заявили оба главных тренера, перед их командами задачи сыграть обязательно на победу в кубковых матчах не стоит. "При прохождении в следующий этап мы получаем еще один перелет в Европу (в Пермь) и дополнительную нагрузку. Сегодня нам не до этого", - сказал Андрей Кибенко.