Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Баскетбол. Недостояли 12 секунд
"Спартак-Приморье" - "Сибирьтелеком-Локомотив" (Новосибирск) - 82:84 (21:23, 23:24, 19:17, 19:20). "С-П": ТИМАКОВ (18), ПОЛТОРАЦКИЙ (17), СЕПЕЛЕВ (14), ДИН, НАГИС (по 12).
Хозяева подошли к матчу с ощутимыми проблемами - семь основных игроков не до конца восстановились после выездного турне, а список травмированных пополнил БУЛГАНИН. Тем не менее первые минуты прошли с преимуществом красно-белых, поклонники которых ждали повторения сценария встречи с московским "Динамо". Получилось наоборот - лидеры красно-белых, осадившие звездную дружину ИВКОВИЧА, не смогли найти противоядия против ЗОЗУЛИНА-младшего (в итоге сын главного тренера гостей стал лучшим снайпером матча, набрав 23 очка) и молодого ВОРОНЦЕВИЧА, в самый нужный момент забросившего подряд три трехочковых.
К середине четвертого периода подопечные Андрея КИБЕНКО уступали 7 очков (70:77), но сумели найти силы для решающего рывка - два точных броска досрочно покинувшего площадку Тимакова вкупе с точными попаданиями Полторацкого и Дина уравнивают шансы. На последней минуте при счете 80:81 дважды промахивается с линии штрафных Зозулин, на что Полторацкий отвечает двумя точными штрафными в противоположное кольцо - 82:81 за 12.4 секунды до окончания матча. И тут пришел черед опытнейшего ГРЕЗИНА, рискнувшего бросить из-за дуги через руки защитника. Точно! 82:84 - и новосибирцы устраивают кучу-малу.
Главный тренер "Сибирьтелекома-Локомотив" Сергей ЗОЗУЛИН:
- Хочу поздравить тренерский штаб и руководство "Спартака". Вы сделали большое дело, создав в Приморье, не побоюсь высоких слов, великолепную команду. Я смотрел многие кассеты с матчами нынешней команды Андрея КИБЕНКО и, честно скажу, завидовал белой завистью. Хотелось бы, чтобы мои ребята также боролись и стремились победить. Сегодня удача больше была на нашей стороне. Мы повели +13, но ваша команда не сломалась. Она боролась, дралась и вышла вперед. Теперь пришла очередь моим игрокам сражаться. У нас вышел 18-летний Воронцевич, еще в прошлом году игравший в Детской лиге, забил решающие мячи и отдал решающие передачи. Но это и есть баскетбол. Команда во Владивостоке только строится, и я желаю вам только одного - терпения и удачи.
Главный тренер "Спартака-Приморье" Андрей Кибенко:
- Игра была упорная, как, впрочем, и все остальные игры, за исключением стартовой с ЦСКА и предыдущей с "ЦСКА ВВС-Самара". Новосибирск имел преимущество. Нам приходилось все время их доставать, тратить много сил, чтобы держаться на равных. Могу сказать, что ребята отдали все силы. Наверное, не хватило удачи, которая сопутствовала нам на выезде, когда мы в таких же играх вырывали победу в те же два очка. Один бросок - последний - решил всю игру.
- Сегодня, как и в ряде других матчей, "Спартак" играет всемером...
- В Суперлиге А уровень команд достаточно равный. И уже не на нас равняются (как было в Суперлиге В), а мы тянемся к этим командам. Мы нашли определенный состав, который позволяет удачно выступать на этом уровне, - они и играют. На выезде помог ДРЕВКЕ, но в этой игре я не решился его поставить. Я хорошо знаю возможности Зозулина, работал с ним еще в Казани, и задачу ставил защищаться против него. В начале игры, пока была свежесть, с ним справлялись, но потом, когда подустали Тимаков и Пахомов, Алексей регулярно находил дырки в нашей защитной линии. Поэтому пришлось играть зону, и в какой-то момент она принесла плоды, но...
Реабилитировались за упущенную победу красно-белые уже во вторник, обыграв в первом матче 1/16 Кубка России "Сибирьтелеком-Локомотив" 77:65. Впрочем, как не сговариваясь заявили оба главных тренера, перед их командами задачи сыграть обязательно на победу в кубковых матчах не стоит. "При прохождении в следующий этап мы получаем еще один перелет в Европу (в Пермь) и дополнительную нагрузку. Сегодня нам не до этого", - сказал Андрей Кибенко.
Новости тематики
- "Луч-Энергия" спасет только чудо
- "Спартак-Приморье" оступился в Самаре
- На Сахалине в день старта горнолыжного сезона будут работать все трассы
- Почта России начала доставку Паспортов болельшиков Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России
- Два игрока ЦСКА сломали ноги на матче на Дальнем Востоке в 20-градусный мороз
- Дальневосточный экипаж успешно выступает на международных гонках
- Всероссийские соревнования по сноуборду "Дальний Восток-2017" пройдут на Камчатке
- "Адмирал" не смог взломать Великую стену
- Гонщик из Владивостока стал победителем этапа РДС-Восток в Хабаровске
- Хабаровский "Амур" вновь сменил главного тренера
Новости раздела
- Кубок 3-го этапа РДС-Восток по дрифту уехал во Владивосток
- На Камчатке впервые прошёл чемпионат по скоростному парению
- "Луч-Энергия" спасет только чудо
- На Камчатке стартует фестиваль зимних видов спорта
- На Камчатке выявили сильнейших лыжников края
- Хабаровский край достиг исторического максимума в спортивном рейтинге регионов России
- "Спартак-Приморье" оступился в Самаре
- На Камчатке открыт приём заявок на участие в детской гонке "Дюлин 2018"
- Жители Приморья поучаствовали в открытии горнолыжного сезона на Сахалине
- Лучший горнолыжный курорт Дальнего Востока открывает зимний сезон на Сахалине
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы