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Первое искусственное поле в Находке
В Находке вскоре будет сдано в эксплуатацию первое в городе футбольное поле с искусственным покрытием.
Его укладка завершается на нижнем поле стадиона "Водник", которое недавно было приобретено компанией "Пилигрим". Теперь здесь вместо грунта будет современное искусственное покрытие третьего поколения, доставленное из Германии. Специалистами за два месяца было подготовлено основание под покрытие с дренажной системой и многослойной "подушкой" из грунта и щебня. В середине октября находкинские специалисты под контролем прибывшего из Москвы главного технолога фирмы "Сигма-Политан" Игоря ЕРОХИНА приступили к укладке искусственного газона.
Первое в Находке футбольное поле с искусственным покрытием имеет размеры 112х70 м и подходит для проведения на нем футбольных матчей любого уровня. Реконструкция стадиона также предусматривает строительство трибун с пластиковыми сиденьями на 2,5 тысячи зрителей и установку нескольких световых мачт с прожекторами. Территория стадиона будет обнесена по периметру четырехметровым забором.
Как считает президент ФК "Океан" Виктор СОН, сдача в эксплуатацию современного стадиона позволит поднять на качественно новый уровень развитие в Находке футбола, и прежде всего детско-юношеского, повысит массовость этого вида спорта, позволит начинающим футболистам "Океана" постигать азы игры на профессиональном газоне. Не случайно новое поле, в первую очередь, будет отдано для тренировок детских и юношеских команд клуба "Океан". В будущем году на нем планируется проведение соревнований по футболу на первенство города и края, организация турниров среди дворовых команд.
Как сообщает пресс-служба администрации Находки, еще одно стандартное поле с искусственным покрытием будет оборудовано в Находке около школы №3, на базе которой в скором времени должна разместиться детско-юношеская футбольная школа. В следующем году в городе также начнется строительство десяти спортивных комплексов, включающих футбольные мини-поля с искусственным газоном.
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