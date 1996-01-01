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"Юность" футбола во Владивостоке
Ориентировочно 10 декабря во Владивостоке в торжественной обстановке состоится ввод в строй действующих реконструированного стадиона "Юность", расположенного по ул. Овчинникова. "Юность" будет полностью отдана на нужды детского футбола.
Теперь "Юность" превратилась в учебно-тренировочный спортивный комплекс среднеевропейского уровня, который кроме искусственного газона включает в себя удобные раздевалки, административный комплекс и хоккейную площадку. Последнюю, как обещают в ФК "Луч", вскоре накроют крышей.
"Юность", собственником которой и является ФК "Луч", имеет целый ряд особенностей. Во-первых, она последняя из четырех спортивных арен, оборудованных искусственным газоном в этом году. Ранее аналогичное покрытие было уложено на загородной базе футбольного клуба "Луч-Энергия", на стадионе "Авангард" и на находкинском стадионе "Водник", где со дня на день закончится реконструкция.
По поводу стоимости реконструкции стадиона и самого газона, как в клубе, так и в крайспорткомитете, распространяться не стали. Однако его смету можно легко представить, сравнив с тем же "Авангардом". Напомним, что искусственное покрытие стадиона, которое в 2,5 раза меньше, чем у "Юности", обошлось городской казне почти в 15 млн рублей.
В будущем году администрация Владивостока намерена построить четыре небольших спортивных комплекса с искусственным газоном, включающие в себя площадки под игровые виды спорта. Строительство одного из них, в районе бухты Тихой, начнутся уже в этом году.
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