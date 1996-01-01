Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Пике в Самаре
12 ноября. "Локомотив-Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Спартак-Приморье" 64:66 (18:19, 19:19, 12:12, 15:16). "С-П": ПОЛТОРАЦКИЙ (13), СЕПЕЛЕВ (12), ДИН (12), ДРЕВКЕ (9), ПАХОМОВ (7).
15 ноября. "ЦСК ВВС-Самара" (Самарская область) - "Спартак-Приморье" 81:55 (22:9, 13:16, 25:12, 21:18). "С-П": Древке (12), НАГИС (8), Дин (8), МИНИЧ (6), ТИМАКОВ (6).
Все хорошее когда-нибудь кончается. Победная серия дебютантов Суперлиги А оборвалась на четвертом матче. Молодая команда из Самары, до этого не одержавшая ни одной победы в чемпионате, оказалась слишком крепким орешком для подопечных Андрея КИБЕНКО, обыграв более классную команду, пусть и порядком измотанную в выездном турне, прежде всего за счет характера.
Как сообщает официальный сайт "Спартака-Приморье", начало матча получилось ошеломляющим для гостей. Начав с двух точных штрафных в исполнении КИРЬЯНОВА, хозяева к 7-й минуте стартовой четверти вели 17:2, а за полторы минуты до его завершения - 19:6. Преимущество красно-белых под кольцами нивелировалось низким процентом попадания с игры.
Начало второго периода подарило определенную надежду - 26:17 на 14-й минуте матча и 29:23 - на 17-й. В эти минуты как никогда активны легионеры приморцев Нагис и Дин, много черновой работы выполняет Полторацкий, но поймавшие кураж самарцы не подпускают дебютантов чемпионата ближе чем на 6 очков, а к окончанию первой половины ЦСК ВВС вновь уходит в отрыв - 35:25.
Третья четверть началась с двух бросков самарца КОНОВАЛОВА, один из которых стал для подопечных Олега КИМА уже шестым (!) точным трехочковым в матче, в то время как приморцы ни разу не поразили кольцо соперника из-за шестиметровой дуги. Сразу несколько хороших атак гостей завершились неточными передачами, а контратаки хозяев все увеличивали отрыв - уже 52:31 за 3.30 до конца третьего отрезка. Подлили масла в огонь два технических фола Нагиса и Полторацкого. На последний перерыв в игре команды уходили при счете 60:37.
Четвертая четверть стала логичным продолжением хода всего поединка. Не везет - так по-крупному. На второй минуте заключительного периода ЦСК ВВС довел преимущество до +30. В эти минуты на паркете в составе нашей команды уже играли СОЛОВЬЕВ и впервые в сезоне Николай СУХОРУКОВ. Игра у дебютантов не шла. Красно-белым удается только сократить разницу до 26.
В январе, еще в рамках чемпионата Суперлиги "Б", безоговорочный лидер сезона "Спартак-Приморье" потерпел два крупных поражения от второй команды ЦСК ВВС, усиленной несколькими игроками основного состава. И вот не прошло и года, как очередной удар по самолюбию приморского клуба на берегах Волги.
Сегодня "Спартак-Приморье" возвращается во Владивосток. На щите - в четырех последних матчах повержены московское "Динамо", сургутский "Университет" и ростовский "Локомотив". В ближайшие дни подопечным Андрея Кибенко предстоит трижды встретиться с новосибирским "Сибирьтелекомом": 20 и 22 ноября во Владивостоке в рамках, соответственно, чемпионата и кубка России; 29 ноября - в Новосибирске, в ответном матче 1/16 финала кубка.
"Самая сложная для нас будет первая игра, которая состоится 20 ноября, - сообщил в интервью "Спорт-Экспрессу" Андрей Кибенко. - Получается, что мы только вернемся с выездных матчей и попадем по акклиматизации на не лучшее для нас время. А это самый важный для нас матч из трех".
Новости тематики
- "Луч-Энергия" спасет только чудо
- "Спартак-Приморье" оступился в Самаре
- На Сахалине в день старта горнолыжного сезона будут работать все трассы
- Почта России начала доставку Паспортов болельшиков Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России
- Два игрока ЦСКА сломали ноги на матче на Дальнем Востоке в 20-градусный мороз
- Дальневосточный экипаж успешно выступает на международных гонках
- Всероссийские соревнования по сноуборду "Дальний Восток-2017" пройдут на Камчатке
- "Адмирал" не смог взломать Великую стену
- Гонщик из Владивостока стал победителем этапа РДС-Восток в Хабаровске
- Хабаровский "Амур" вновь сменил главного тренера
Новости раздела
- На Камчатке все готово к фестивалю водных видов спорта "Попутного лета"
- Кубок 3-го этапа РДС-Восток по дрифту уехал во Владивосток
- На Камчатке впервые прошёл чемпионат по скоростному парению
- "Луч-Энергия" спасет только чудо
- На Камчатке стартует фестиваль зимних видов спорта
- На Камчатке выявили сильнейших лыжников края
- Хабаровский край достиг исторического максимума в спортивном рейтинге регионов России
- "Спартак-Приморье" оступился в Самаре
- На Камчатке открыт приём заявок на участие в детской гонке "Дюлин 2018"
- Жители Приморья поучаствовали в открытии горнолыжного сезона на Сахалине
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- В Хабаровском крае началась подготовка к III Дальневосточному форуму предпринимателей
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
- Крупнейший логистический комплекс развернется на 15 гектарах ТОР "Хабаровск"
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- Техосмотр обрастет штрафами и "уголовкой"
- На мосту через Амур возведены две опоры из пяти