Пике в Самаре

12 ноября. "Локомотив-Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Спартак-Приморье" 64:66 (18:19, 19:19, 12:12, 15:16). "С-П": ПОЛТОРАЦКИЙ (13), СЕПЕЛЕВ (12), ДИН (12), ДРЕВКЕ (9), ПАХОМОВ (7).

15 ноября. "ЦСК ВВС-Самара" (Самарская область) - "Спартак-Приморье" 81:55 (22:9, 13:16, 25:12, 21:18). "С-П": Древке (12), НАГИС (8), Дин (8), МИНИЧ (6), ТИМАКОВ (6).

Все хорошее когда-нибудь кончается. Победная серия дебютантов Суперлиги А оборвалась на четвертом матче. Молодая команда из Самары, до этого не одержавшая ни одной победы в чемпионате, оказалась слишком крепким орешком для подопечных Андрея КИБЕНКО, обыграв более классную команду, пусть и порядком измотанную в выездном турне, прежде всего за счет характера.

Как сообщает официальный сайт "Спартака-Приморье", начало матча получилось ошеломляющим для гостей. Начав с двух точных штрафных в исполнении КИРЬЯНОВА, хозяева к 7-й минуте стартовой четверти вели 17:2, а за полторы минуты до его завершения - 19:6. Преимущество красно-белых под кольцами нивелировалось низким процентом попадания с игры.

Начало второго периода подарило определенную надежду - 26:17 на 14-й минуте матча и 29:23 - на 17-й. В эти минуты как никогда активны легионеры приморцев Нагис и Дин, много черновой работы выполняет Полторацкий, но поймавшие кураж самарцы не подпускают дебютантов чемпионата ближе чем на 6 очков, а к окончанию первой половины ЦСК ВВС вновь уходит в отрыв - 35:25.

Третья четверть началась с двух бросков самарца КОНОВАЛОВА, один из которых стал для подопечных Олега КИМА уже шестым (!) точным трехочковым в матче, в то время как приморцы ни разу не поразили кольцо соперника из-за шестиметровой дуги. Сразу несколько хороших атак гостей завершились неточными передачами, а контратаки хозяев все увеличивали отрыв - уже 52:31 за 3.30 до конца третьего отрезка. Подлили масла в огонь два технических фола Нагиса и Полторацкого. На последний перерыв в игре команды уходили при счете 60:37.

Четвертая четверть стала логичным продолжением хода всего поединка. Не везет - так по-крупному. На второй минуте заключительного периода ЦСК ВВС довел преимущество до +30. В эти минуты на паркете в составе нашей команды уже играли СОЛОВЬЕВ и впервые в сезоне Николай СУХОРУКОВ. Игра у дебютантов не шла. Красно-белым удается только сократить разницу до 26.

В январе, еще в рамках чемпионата Суперлиги "Б", безоговорочный лидер сезона "Спартак-Приморье" потерпел два крупных поражения от второй команды ЦСК ВВС, усиленной несколькими игроками основного состава. И вот не прошло и года, как очередной удар по самолюбию приморского клуба на берегах Волги.

Сегодня "Спартак-Приморье" возвращается во Владивосток. На щите - в четырех последних матчах повержены московское "Динамо", сургутский "Университет" и ростовский "Локомотив". В ближайшие дни подопечным Андрея Кибенко предстоит трижды встретиться с новосибирским "Сибирьтелекомом": 20 и 22 ноября во Владивостоке в рамках, соответственно, чемпионата и кубка России; 29 ноября - в Новосибирске, в ответном матче 1/16 финала кубка.

"Самая сложная для нас будет первая игра, которая состоится 20 ноября, - сообщил в интервью "Спорт-Экспрессу" Андрей Кибенко. - Получается, что мы только вернемся с выездных матчей и попадем по акклиматизации на не лучшее для нас время. А это самый важный для нас матч из трех".