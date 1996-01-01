Другие варианты не рассматривал

29-летний защитник Александр ЧЕРКЕС в одночасье стал одним из стержней команды, перед которой была поставлена задача-максимум - выход в элиту. И представить защитную линию желто-синих без бывшего десантника, мечтающего побывать в Париже, уже весьма проблематично.

- Примите поздравления с возвращением в премьер-лигу. Когда поверили, что так оно и будет?

- Не сочтите за браваду, но все ребята, и я не исключение, верили в итоговую победу с самого начала. Для нас иного и быть не могло. Настрой был просто сумасшедший.

- Помните победный мяч в игре с махачкалинским "Динамо"?

- Конечно. Получилось так, что преподнес подарок и себе, и Сергею Александровичу (матч с "Динамо" состоялся 17 сентября, а днем раньше главному тренеру "Луча-Энергия" Сергею Павлову исполнилось 50 лет. - Прим. авт.)

- После матча коллеги шутили, что победный мяч в принципиальном противостоянии уже в компенсированное время мог забить только бывший десантник (Александр Черкес служил срочную в ВДВ, на его счету 17 прыжков с парашютом).

- Большинство голов забивается в начале и в конце игры. Недаром Павлов на предматчевой установке сказал нам, что судьба матча решится на 93-й минуте. Так оно и вышло.

- Помните, как пришли в футбол?

- Самая обычная история. Начал играть в первом классе, а в четвертом получил приглашение в футбольный спецкласс. Приходилось вставать в 6 утра и добираться в другой конец Воронежа, поэтому учеба для меня всегда была на втором плане. Постоянно какие-то поездки, турниры, в общем, не до оценок.

- Кто-нибудь из тех, с кем вы начинали, заиграл на высоком уровне?

- В том же спецклассе, только несколькими годами раньше, занимался Толя КАНИЩЕВ (экс-форвард "Алании" и московского "Спартака", в 2002 г. выступал за Луч". - Прим. авт.). Он, кстати, уже закончил с большим футболом и сейчас тренирует молодежь воронежского "Динамо", в этому году завоевавшего путевку во второй дивизион.

- Складывается впечатление, что вы легко адаптируетесь в любой команде. Так было и в Воронеже, и в Саратове, и в Новороссийске, и во Владивостоке. В чем секрет? Везло с командами?

- Я всегда следовал одному принципу - все зависит только от тебя самого. Находишь общий язык со всеми, вливаешься в коллектив - и дальше все нормально.

- А с тренерами конфликтовали?

- Никогда.

- Правда, что в 2000 г., после отличной игры за "Факел", вами интересовалось киевское "Динамо"?

- Газеты писали. Даже пару раз ДЕМЬЯНЕНКО приезжал, но конкретно со мной никаких разговоров не было.

- А если бы позвали?

- Поехал бы без раздумий. В великие клубы приглашают, может быть, раз в жизни.

- Год назад были другие варианты продолжения карьеры?

- Мой партнер по "Соколу" Володя ФЕДОТОВ, он сейчас второй тренер "Урала", звал в Екатеринбург. Звонил раз пять, наверное, - "приезжай". Я ему - "дай в отпуск съезжу, отдохну хоть немного после сезона". И тут приглашает Павлов.

- Что сыграло решающую роль при переходе в "Луч"?

- Сергея Александровича я знал еще по совместной работе в "Черноморце", со многими ребятами уже успел поиграть в одной команде, поэтому другие варианты даже рассматривать не стал. Все устраивало, поэтому только вернулся из отпуска, собрал вещи - и в расположение "Луча".

- Соглашаясь на предложение из Владивостока, вы в известной степени рисковали: новая команда, могли бы и не заиграть. Или вам гарантировали место в стартовом составе?

- Да никому никогда не гарантируется место в составе. Надо каждый раз доказывать, что ты его достоин. Все начинается еще с первого сбора. Так будет и в следующем году. Команда будет усиливаться, состав обновится процентов на 30-40. И место в нем придется отвоевывать заново. В чем-то ошибся, где-то недотянул - и все, можно бронировать за собой скамейку запасных.

- На семейном совете приглашение во Владивосток обсуждалось?

- Ольга (супруга Александра) все восприняла нормально.

- Как вам уровень первого дивизиона? Сложно перестраиваться, переходя из команды высшего дивизиона рангом ниже?

- Ко всему привыкаешь. В премьер-лиге, конечно, играть намного интереснее. Постоянно на виду - телевидение, газеты.

- Какие команды можете выделить из соперников в этом году?

- "Химки" и "Спартак" из Нальчика.

- Напряжение люди снимают по-разному. Одни сигаретами, другие алкоголем, кто-то крепким сном или игрой в компьютер. А вы?

- Да нет ничего такого. Когда выигрываешь - восстанавливаешься без особых проблем. Все идет по накатанному - массаж, баня, бассейн. Если же ничья или, не дай Бог, поражение, все идет по-иному. И настроение не то, и ребята уже не шутят. Сутки после этого приходишь в норму.

- Представляя "Луч" образца-2005, Сергей Павлов сказал, что лидером команды непременно будет КАЗАКОВ. На поле оно так и есть...

- ...И в жизни тоже. Открытости и энергии Володи можно только позавидовать белой завистью. Пошутить он тоже мастер.

- Интересно, а на выезде вы с кем делите гостиничный номер?

- На сборах я жил с Лешей ИВАНОВЫМ, а как начался сезон - с Сашей ТИХОНОВЕЦКИМ, с которым играл в Новороссийске. Когда во Владивосток приехала Ольга, она сразу же подружилась с Олесей ТИХОНОВЕЦКОЙ.

- Наблюдая за вашей игрой, не скажешь что вы грубый защитник.

- Никогда этим не отличался. Бывает, на тебе сфолили, а судья оставил это без внимания - вот тогда заводишься. Или когда откровенно дали по ногам сзади. И то, что обидчик извинился, это уже второй момент. И неважно, что большая часть игроков в других футболках тебе знакома не понаслышке. Перед и после игры бывает минут по 20 вспоминаешь, как было раньше, но дают свисток - и все, друзья остаются за полем. Еще недавно мы с тобой за одним столом сидели, а сейчас ты у меня отбираешь хлеб, я у тебя...

- Вы затронули тему судейства.

- Судья может провоцировать на протяжении всего матча, но, как говорит главный тренер, первым делом - дисциплина. Свистнули не в твою пользу, отошел в сторону, рот на замок и играй дальше.

- Удаления в карьере были?

- Когда играл в высшей лиге за "Факел", даже умудрился стать самым грубым игроком чемпионата (2001 г.). Одних желтых карточек штук 7-8 было (на самом деле 6 желтых и 1 красная). Но все чисто за игровые эпизоды. Как это часто бывает, нападающий пробрасывает мяч вперед, ты хочешь сорвать атаку, не успеваешь, и въезжаешь ему прямо в кость. Но откровенно грязной игры никогда не показывал.

- Помните, когда в первый раз получили деньги, показавшиеся большими?

- В 1999 г. я из КФК попал в первый дивизион. Когда заключил контракт с "Факелом", в первый раз почувствовал, что такое профессиональный спорт. Как раз все хорошо пошло, мы вышли в "вышку", обыгрывали и "Спартак", и "Локомотив", и "Крылья Советов". Премиальные за эти матчи были повышенными, в общем, зарплата по тем временам была очень хорошая.

- А сейчас легко расстаетесь с деньгами?

- Когда был помоложе - деньги уходили налево-направо. Сейчас, когда обзавелся семьей, детьми (у Александра и Ольги мальчики-близнецы Вадим и Женя. - Прим. авт.), первым делом думаешь об их благополучии.

- А если сейчас пройдетесь по Воронежу, вас узнают?

- Думаю, да. Другое дело, что пройтись по улице не всегда удается. Практически постоянно на машине.

- Если не секрет, авто какой марки у вас в гараже?

- "Мерседес C-200.

- Новый?

- Трехгодовалый. Новые машины я никогда не покупаю - угоняют.

- Кто решает дела с вашим трудоустройством?

- Агента у меня никогда не было - контракты всегда заключаю самостоятельно.

- Нетипичная история.

- Да, сейчас практически все игроки работают с агентами. В "Луче" кроме меня только Казаков, Тихоновецкий и АДЖИНДЖАЛ решают эти вопросы сами.

- Тренером хотели бы поработать?

- Не каждому это дано. Игрок бывает великим, а вот тренер из него не выходит. А бывает наоборот. Но если, дай Бог, выпадет шанс, конечно, попробую. Без футбола уже очень трудно. Это в крови. Ждешь-ждешь отпуска, а возвращаешься - первым делом хочется побыстрей взять мяч.

- Где еще не были, но побывать мечтаете?

- Во Франции и Италии.

- Странно, вы ведь все-таки из западного региона, в отличие от нас, дальневосточников. До Европы, как говорится, рукой подать.

- В отпуске, а он бывает только по окончании сезона, всегда стремишься в теплые края. Сейчас вот с семьей собираемся в Эмираты. В Европе в это время уже холодно. Придется отложить поездку в Париж до окончания карьеры.