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Гиревики определили лучших
28-30 октября в с. Покровка Октябрьского района состоялось первенство Приморья по гирям (32 кг). Здесь же прошло открытое первенство Октябрьского района по гирям 24 кг и 16 кг в категориях 45 и 50 кг. Участниками соревнований стали спортсмены из Владивостока, Уссурийска, Арсеньева и пяти районов края.
В командном зачете первыми были уссурийцы - у них три "золота". Кавалеровцы вторые - на их счету два "золота" и 4 "серебра".
Как сообщил кавалеровский тренер Геннадий АБДУЛКАДЫРОВ, кавалеровцы выступили отлично. Их капитан, 15-летний Артем НЕВОРОТОВ, завоевал звание "Мастер спорта России".
Он, выступая в весовой категории до 75 кг, установил новый рекорд края: в толчке двух гирь по 32 кг каждая сделал 93 подъема. Серебряные медали получили кавалеровцы Андрей БАРДАСОВ (весовая категория до 60 кг), Александр СЫЧЕВ (до 65 кг), Александр АВЕТИСОВ (до 70 кг) и Юрий КОНДРАШОВ (до 80 кг).
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