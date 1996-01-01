Во Владивостоке растет своя Шарапова

Таня САМОДЕЛОК не хочет быть похожей ни на одну из звезд мирового тенниса. В свои 11 лет она знает, что хочет добиться вершин тенниса и остаться сама собой.

Досье Таня Самоделок родилась во Владивостоке 19 октября 1994 года. В 6 лет впервые взяла теннисную ракетку. В общей сложности занимается большим теннисом более 5 лет. Участвовала более чем в 20 турнирах, провела 46 матчей, из них в 41 одержала победу. Из последних наиболее выдающихся достижений - победа на Открытом национальном чемпионате Новой Зеландии в 2004 году и на Первенстве России в октябре этого года.

О большом будущем говорить рано

Пока мама с папой играли в теннис, Таня ждала родителей, сидя на лавочке. Однажды она и сама взяла в руки ракетку, которая была чуть ли не больше ее самой. Потом невероятную энергию и работоспособность девочки заметил тренер. В 9 лет она поехала на турниры в Москву и Санкт-Петербург, где одержала свои первые крупные победы. Родители решили, что дочке стоит серьезно заниматься большим теннисом. Сейчас девочка учится в специализированной Казанской школе-экстернате.

- Пока нельзя говорить о большом будущем, - рассказывает мама Тани Лариса Самоделок. - Не исключены травмы. Не исключено, что ей перестанет это нравиться. Хотя пока Таня в восторге от своего образа жизни - ранняя слава, поездки по всему миру, да и в школу ходить не нужно каждый день.

От рассвета до заката

В буквальном смысле тренировки продолжаются от рассвета и до заката - 11 часов в сутки, с 8 утра до 7 вечера - йога, кроссы, растяжки... В воскресенье можно брать выходной, но Таня и в этот день предпочитает тренироваться.

- Таня, кто из теннисистов тебе больше нравится?

- Мария ШАРАПОВА, Серена УИЛЬЯМС, Марат САФИН.

- Удалось уже с кем-то из кумиров пообщаться?

- Да, с Сафиным, и сфотографироваться с МЫСКИНОЙ.

В ходе беседы с Татьяной выяснилось, что теннис для нее не просто спорт, это уже ее жизнь. На вопрос: "Есть ли у тебя хобби?", она ответила не задумываясь: "Теннис".

Сколько стоит вырастить чемпиона?

- Дорого, - говорит Танина мама. - В подготовке спортсмена нет ничего неважного. Имеет значение все: от рациона до удобного спортивного костюма. В целом на поддержание физической формы и обучение азам мастерства уходит $500-600 в месяц. Если растить чемпиона, цифра увеличивается многократно и достигает $5-8 тыс. В эту сумму входит: от $ 2 тыс. - оплата услуг тренера, аренда кортов, смена кроссовок, ежемесячная замена ракетки, индивидуальный учитель по школьной программе и прочее. Плюс к этому транспортные расходы, взносы, поездки за рубеж, сопровождение дочери. Съездить поболеть за дочку в Москву - $3 тыс., в Хабаровск - $1 тыс.

Большая спортивная карьера - большие расходы на здоровье: полнейший медосмотр каждые полгода, постоянный массаж, правильное питание. Вообще, меню спортсмена очень напоминает диету больного человека и состоит из одних "нельзя": жареного нельзя, печеного нельзя, сладкого нельзя... "Самое большое лакомство, которое можно позволить - сухофрукты", - рассказывает мама чемпионки.

Из спортивных сводок все мы знаем, какие гонорары светят чемпионам в теннисе. Таким подрастающим профи, как Таня, больших гонораров не положено в силу возраста. Но бывают исключения. Например, на российском юношеском первенстве появился спонсор, который установил свои награды за первые три места: 110 тыс. руб. - за первое, 80 тыс. руб. - за второе и 30 тыс. руб. - за третье. "Родители, знавшие про такие награды, "накручивали" своих детей, доводили их до истерики, - рассказывает Лариса Самоделок. - Сегодня вся финансовая тяжесть по выращиванию спортивных талантов лежит на родителях. К сожалению, в России нет практики финансовой помощи юным спортсменам".

Разлука на полгода

"Могу не видеть Таню по полгода. Но одну мы ее не оставляем, с ней всегда кто-то рядом", - говорит мама. Например, в последнее турне юная теннисистка уехала из Владивостока еще в июне, а вернулась в октябре. До сентября Таня стала первой в пяти турнирах: в Тольятти, Челябинске, Казани, Ярославле и еще раз в Тольятти. И вот что феноменально: летом Таня ехала на Запад с нулевым рейтингом "РТТ" (специальный рейтинг теннисистов), а в сентябре поднялась на одиннадцатое место в общероссийском рейтинге юных теннисисток в возрасте до 12 лет, отвоевала право выступать на общероссийском первенстве и здесь одержала победу. И все это время Таня не приезжала домой, а тренировалась в Казани.

Сейчас, едва вернувшись с запада России, она снова уезжает - теперь уже в Новую Зеландию, тренироваться. Просто во Владивостоке достойно поддерживать спортивную форму негде. В отличие от Москвы и других западных городов приморский уровень развития тенниса очень сильно сказывается на успехах наших спортсменов. Следовательно, тому, кто хочет профессионально заниматься этим видом, нужно раскошелиться, поскольку профессиональные корты находятся на западе России или за рубежом.

С другой стороны, дети, уезжающие обучаться мастерству в другие, более благоустроенные, страны - США, Австралию, Новую Зеландию, автоматически становятся "гражданами мира". Совсем недавно центральные СМИ сообщали, что той же Шараповой гораздо проще общаться с отцом во время тренировок на английском. И это неудивительно - в нашей стране условия для подрастающих чемпионов далеко не всегда такие же идеальные, как в тех же США. Так какой же чемпионкой вырастет Таня? Новозеландской? "Русской!", - отвечает она без тени сомнения. И в это хочется верить.