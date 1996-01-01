Сокращенный заезд

Подведены итоги Открытого чемпионата Владивостока по шоссейно-кольцевым автогонкам.

Если в классе "Туризм" равных Сергею ЗАИКИНУ, похоже, еще долго не будет и его победа в чемпионате была закономерна, то "Супертуризм" в этом сезоне заставил любителей автоспорта сильно поволноваться. Казалось бы, все было решено после первых двух этапов, блестяще выигранных пилотом "Филтока" Иваном ИРЕЩЕНКО. Именитые гонщики и прямые конкуренты, Олег ГУМЕНЮК, Андрей ЯДОВ и Геннадий ПОТЕХИН, по различным причинам отступили перед напором и мастерством Ивана. Но сначала на 3-м, а затем и на 4-м этапе все изменилось.

Напомним, что в предпоследней гонке победил Олег Гуменюк, но из-за малого представительства "Суперов" на этапе судьи приняли понижающий коэффициент 0,5. Полученных очков Олегу не хватало для общей победы. А Ирещенко тогда занял второе место.

4-й этап выглядел настоящей битвой. В третьем заезде случилась автокатастрофа - Геннадий Потехин на скорости вылетел с кольца и врезался в судейский автобус. Гонщика тут же извлекли из покореженного болида и отправили в больницу. Гонка была остановлена. Итоги подводились без помпы. В "Супертуризме" чемпионом стал Олег Гуменюк. В последнем заезде он был признан победителем, что и вывело его на первое место. К удивлению многих, вторым стал Андрей Ядов, а замкнул тройку призеров Иван Ирещенко.