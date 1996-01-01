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Лидер дальневосточного боулинга не смог взять Благовещенск
Главный приз XIII зонального Открытого турнира по боулингу между городами Дальнего Востока, проходившего в минувшие выходные в Амурской области, достался хозяину дорожки Роману БАСИНСКОМУ, сумевшему в финальных играх подняться с третьего на первое место.
Впервые в истории дальневосточного боулинга рейтинговый турнир проходил в Благовещенске. На дорожки боулинг-центра "Золотой дождь" вышли 29 боулеров из Благовещенска, Владивостока (столица Приморья делегировала сразу 9 человек), Находки, Южно-Сахалинска и Хабаровска.
Как сообщил "ЗР" президент Приморской федерации спортивного боулинга Сергей КУРАШКИН, проходной средний бал в основной квалификации (по результатам 12 игр) составил 184,58 очка. Причем набравших одинаковую сумму в 2 215 очков, хабаровчанина Дмитрия КОЛОМЕЕЦ и сахалинца Петра КАЗАКОВА, рассудил лишь "фотофиниш": по дополнительным показателям пропуск в полуфинал получил более опытный Коломеец. Без особых проблем в следующую стадию отобрались первый номер дальневосточного рейтинга Александр МАМОШИН и лидер хозяев Роман Басинский (единственный среди всех участников, финишировавший со средним результатом больше 200 очков). Мини-сенсацией на этом этапе следует признать осечку Сергея БАКШИНА, занявшего в итоге худшее для себя за все время выступлений на турнирах такого ранга 11-е место.
В полуфинале Мамошин и Басинский поменялись местами (благовещенец к тому же пропустил вперед партнера по команде Юрия БЕЛОЗЕРОВА), но ненадолго - до финальной встречи. После первой партии финала казалось, что самый титулованный боулер Дальнего Востока уже может праздновать успех (счет 215:160 в пользу Мамошина), однако боулинг на то и боулинг, чтобы преподносить сенсации. Во второй партии благовещенец выбивает гроссмейстерские 231 очко и опережает приморца на итоговые 5 очков. Есть первый титул Благовещенска! И не последний - в командном турнире хозяева опередили "Стелс" (Владивосток) и сборную Дальнего Востока.
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