Дорогу молодым и... богатым

1 сентября на акватории залива Петра Великого стартуют открытый чемпионат России по парусному спорту в классе яхт "Конрад-25Р" и очередной розыгрыш "Кубка Залива".

Официально парусный сезон открылся 18 мая - началом борьбы за "Кубок Владивостока". И стал очень насыщенным и по количеству спортивных мероприятий, и по накалу соперничества их участников. В расписание нынешнего сезона Приморская Федерация парусного спорта внесла 14 "мастерских" регат и 14 детско-юношеских стартов, венцом которых должен стать чемпионат.

Но еще до начала главных стартов этот сезон можно было назвать историческим. Никогда ранее в парусных состязаниях, проводимых в Приморье, не принимали участие такое количество экипажей яхт различного класса, как никогда до этого не проводилось столько гонок и регат.

Только в последней официальной регате на "Кубок адмирала Г.И. Невельского", ставшей своего рода итогом подготовки к чемпионату страны и прошедшей в начале августа, приняли участия 42 экипажа в более чем 10 классах яхт.

"Адмиральская регата" могла быть еще более представительной, если бы в ней приняли участие яхтсмены клубов Большого Камня, п. Подъяпольского, Находки, Славянки. Но, по всей видимости, яхтсмены с периферии решили не открывать свои козыри накануне чемпионата.

Смена караула

В начале года на капитанском мостике Приморской Федерации парусного спорта произошла смена караула. На смену Генриху ЩЕГОЛЕВУ, старейшему яхтсмену не только Приморья, но и России, пришел вице-президент Федерации парусного спорта России, президент яхт-клуба "Семь футов" Михаил ЕРМАКОВ.

Если учесть, что в последние 5-7 лет приморский яхтинг по нарастающей стабильно развивается, то появление у руля приморского яхтинга активного и напористого Михаила Ермакова отнюдь не случайно. Сегодня ситуация в региональном спорте такова, что многие федерации живут и развиваются за счет инициативных людей, имеющих свой бизнес, который позволяет держаться на плаву целым спортивным отраслям. Именно благодаря таким, как Ермаков, период стагнации и упадка парусного спорта, что было присуще 90-м, ушел в прошлое. Сегодня приморский парусный спорт пытается не без успеха решать задачи, результаты которых мы сможем увидеть если не в Пекине, на Олимпиаде-2008, то в 2012 г. в Лондоне уж точно. Развитие нашего "паруса" в последние годы дает все основания полагать, что не пройдет и пяти лет, как приморский яхтинг стрельнет "в яблочко".

Здесь необходимо сделать поправку - говоря о российском парусном спорте, его нельзя рассматривать отдельно от приморского "паруса". Через три года у нас под боком пройдут Олимпийские игры, и то, что в России для тренировок и подготовки к крупным соревнованиям лучшего места, чем акватория залива Петра Великого, нет, - факт. Это, кстати, подтвердил президент Российской Федерации парусного спорта Александр КОТЕНКОВ, работающий представителем президента Путина в Совете Федерации.

Последний "НЗ"

По известным причинам в последнее десятилетие прошлого века отношение к спорту было избирательным. Власть и бизнес вкладывали деньги в то, что могло принести любовь масс. Это особенно видно было накануне различных выборов. Доставались отдельным видам спорта и теневые деньги от не менее темных тотализаторов. Жизнь массового спорта больше напоминала выживание заблудившегося в пустыне путника. Оставалось "прикончить" детско-юношескую систему подготовки, чтобы на массовом спорте в стране, тем более на ее периферии, можно было бы поставить жирный крест.

Сегодня высоких успехов на морских просторах добиваются те, кто получил закалку 15-20 лет назад, в пору расцвета советского "паруса" и торжества советской тренерской школы. На последней олимпиаде мы были третьими, то, что будет на Олимпиаде в Пекине, даже предположить трудно.

Пока используется старый запас. Но рано или поздно этим спортсменам-парусникам придется уйти, их средний возраст уже приближается к "преклонным" для яхтсмена 40 годам. Заканчивается четвертый "олимпийский цикл", а яркой и талантливой смены на горизонте практически не видно. Их единицы - ребят, способных подхватить некогда победное знамя российского "паруса", талантливых и амбициозных, прочувствовавших вкус первых юношеских побед.

Другой негативный момент, способный на корню похоронить потуги энтузиастов "паруса", - отсутствие грамотных тренерских кадров. Советский тренерский штаб незаслуженно забыт. Толковых тренеров найти нелегко, а если они и есть, то работают в западной части страны или за границей. Кстати, Михаил Ермаков уже ставил вопрос о подходе к тренерским кадрам на контрактной основе. Смогли же пригласить во Владивосток Сергея ПАВЛОВА, футбольного тренера российского уровня, так почему не сделать такие предложения тренерам по другим видам спорта?

...а деньги вперед

Но вернемся к жизнестойкости приморского "паруса". С учетом ряда особенностей, умри яхтинг 10 лет назад, восстановить его сегодня было бы уже невозможно.

Во-первых, он не менее дорогой, чем футбол уровня Высшего дивизиона, во-вторых, подготовить мастера парусного спорта за год-два невозможно в принципе, в-третьих, скукожился до минимума тренерский и инструкторский штаб, в-четвертых, масштабы страны практически не позволяют проверить реальный уровень яхтсмена.

Сегодня парусный спорт, и не только Приморья, живет исключительно благодаря энтузиазму состоятельных и влиятельных людей, болеющих за яхтинг. Живут и развиваются именно те клубы, за которыми стоят не только отдельные личности, но и крупные компании. Ярким примером служат тот же "Семь футов" Михаила Ермакова, клуб ТУРНИФа, "Акваресурс", Морской государственный университет. Есть еще клубы в Славянке, Большом Камне, Подъяпольском, Находке, но им с поддержкой повезло меньше. Примером того, что без финансовой подпитки яхт-клуб рассыпается, стала участь клуба "БОР", базировавшегося в п. Пластун.

Взгляд в будущее

Не в обиду другим яхт-клубам, но сегодня лидерами приморского паруса остаются яхт-клуб МГУ им. Адм. Г.И. Невельского с его богатой историей и созданный пять лет назад клуб "Семь футов", ставший правопреемником знаменитого яхт-клуба "Труд". Эти клубы не только давали призеров и чемпионов еще СССР, но и в тяжелые для всего российского спорта времена оставались аккумуляторами парусной жизни Приморья. Неудивительно, что именно "Семь футов", правда, не без поддержки ТУРНИФа на заре своего рождения и впервые за 20 лет вывез приморских мальчишек на чемпионат России. И хотя тот чемпионат был полон разочарований, Михаил Ермаков убедился, что нам на таких соревнованиях нечего делать, если не заниматься усиленно детьми и не обновлять флот.

С 2001 года "Семь футов" стал практически базой всего приморского яхтинга. Самая талантливая молодежь встала под его знамена, клуб стал покупать новые лодки, но главное - была организована Детско-юношеская спортивная школа, и на платной основе были приглашены высококлассные тренеры. Результат не заставил себя ждать -уже через год во Владивостоке появились первые чемпионы новой России. На три года первое место в классе "Кадет" было "зарезервировано" за приморскими мальчишками Семеном ЗУБРИЕМ и Никитой СТРАЛЬСКИМ. Никто в России даже близко не подходил к первому месту в этом классе яхт, их просто боялись. Более того, узнав, что будут выступать Семен и Никита, некоторые команды отказывались выставлять своих представителей, мотивируя это простой логикой: что нам там делать, если будут эти двое!

Не отстают от коллег яхтсмены МГУ. "Адмиралы" имеют в своей парусной колоде много козырей. Недавняя регата на Кубок Невельского показала это во всей красе. Яхта "Парус", ведомая Алексеем МИХАЙЛОВЫМ, в матчевых гонках показала такое виртуозное прохождение контрольных этапов, что заклятые друзья из "Семи футов" смогли только развести руками. А ведь матчевые гонки проводились на 25-х "Конрадах", тех яхтах, кому уже завтра-послезавтра воевать за российское чемпионство. Или взять мастодонтов - яхты класса "Цетус". На прошедшей адмиральской регате их было не больше 10, но в финал пробились две, и только университетские яхты.

Тем не менее, руководители Федерации парусного спорта воздерживаются от радужных обещаний. Даже Ермаков и "Семь футов", которые реально смотрят на вещи. Есть желание поднять приморский парус до мировых высот, подвижки к этому есть, даже деньги появились. Но необходимо время. Именно оно должно работать на приморский яхтинг. При наличии этих составляющих прибавим шикарную акваторию для тренировок и соревнований, терпение и труд - и результат не заставит себя ждать. О том, что успех придет, говорят два последних чемпионата России в классе яхт "Конрад-25Р", где нашим парням под парусом не было равных.