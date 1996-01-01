Прибалты "съехали"

Руководство латвийского клуба "Спидвей-Центр" отказалось от гонки во Владивостоке. Прибалты 23 октября планировали провести матчевую встречу с клубом "Приморье", но из-за финансовых проблем на берегах Тихого океана не появятся, сообщает официальный сайт мотоклуба "Приморье".

Скорее всего, перенесенная ранее гонка "Салават" - "Спидвей-Центр" тоже не состоится. Команда "Спидвей-Центр" во главе с Андрисом САРГУНСОМ досрочно завершает Открытый командный чемпионат России по спидвею-2005.

По предварительной информации, 23 октября состоится гонка "Приморье" - "Украина". Что касается гонки с "ЛУКОЙЛом", то сроки проведения остались прежними - 18 октября.