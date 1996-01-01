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На ЦСКА билетов нет

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В пятницу "Спартак-Приморье" дебютирует в элите российского баскетбола. И сразу против ЦСКА. Подопечные итальянца Этторе МЕССИНЫ прилетят во Владивосток утром в день матча на специально арендованном чартере и разместятся в отеле "Хенде". Сразу же по окончании матча, который начнется в 19.00, двенадцатикратные чемпионы России вылетят в Новосибирск, где в субботу встретятся с местным "Локомотивом". Кстати, в матче открытия во вторник сибиряки переиграли сургутский "Университет" - 81:65.

В армейской команде пять легионеров, не считая натурализованного американца Джона ХОЛДЕНА. Остались австралийский центровой Дэвид АНДЕРСЕН и греческий защитник Теодорос ПАПАЛУКАС. Места покинувших команду грека Димоса ДИКУДИСА, эстонца Мартина МЮЮРСЕППА и американцев Маркуса БРАУНА и Антонио ГРЭЙНДЖЕРА заняли три других варяга - словенец Матьяж СМОДИШ и американцы Траджан ЛЭНГДОН и Дэвид ВАНТЕРПУЛ, основной центровой. На внутреннем рынке сделано только одно приобретение - известный приморским болельщикам Владимир ДЯЧОК, выступавший ранее в Сургуте.

Напомним, что в иностранном легионе "Спартака-Приморье" сегодня четыре баскетболиста - американец Вилли Моррис ДИН, серб Милош МИНИЧ, литовец Томас НАГИС и украинец Алексей ПОЛТОРАЦКИЙ (в Суперлиге А в заявку команды можно включать пятерых иностранцев, но на площадке одновременно могут находиться лишь трое из них). По сведениям "ЗР", последнюю вакансию может заполнить американский центровой.

"Сейчас в команде и клубе сложился прекрасный микроклимат. У игроков и тренеров исключительное взаимопонимание и самая что ни на есть рабочая атмосфера, - сказал на предсезонной пресс-конференции председатель правления НК "СК "Спартак-Приморье" Сергей КЛИГЕР. - За последние годы вы привыкли к постоянным победам нашей команды, но сейчас речь идет о другом качестве баскетбола, о другом уровне организации. Как абсолютно правильно подметил Сергей МОКИН (ассистент-тренер "Спартака-Приморье"), нам необходимо адаптироваться к Суперлиге А, а для этого потребуется время. Должен заметить, что нас ждет необычайно трудный сезон. Конечно же, мы настраиваемся на борьбу и будем отдавать все силы в каждом матче чемпионата".

Четвертым капитаном за пока еще недолгую историю "Спартака-Приморье" команда единогласно выбрала самого ценного игрока прошлого сезона Павла АСТАХОВА.

Как отметил главный тренер "Спартака-Приморье" Андрей КИБЕНКО, все игроки рвутся в бой. "Команда прошла три полноценных сбора. Мы сумели заложить хороший функциональный фундамент. По окончании сборов встал вопрос - либо проводить игры с будущими соперниками, либо акклиматизация во Владивостоке. Тренерский штаб остановился на втором варианте. Каждый новичок, пришедший в команду, реально усилил ее", - говорит Андрей Кибенко.

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