"Спартак-Приморье" подписал американца

Первым американцем в истории приморского баскетбола стал защитник Вилли Моррис ДИН III (186 см, 88 кг), сообщает официальный сайт БК "Спартак-Приморье".

Новичок красно-белых родился в 1980 г. в Нью-Йорке, окончил бостонский колледж и университет "Пердью", за который отыграл три сезона в чемпионате NCAA. В 2003 г. под шестым номером был задрафтован клубом USBL Adirondack Wildcats, после чего побывал в тренировочных лагерях клубов НБА "Атланта Хоукс" и "Детройт Пистонс". Европейскую карьеру Вили Дин начал в греческом "Илисиакосе", а затем перебрался в турецкий "Турк Телеком". Окончание прошлого сезона защитник провел в итальянском "Виртусе".

Недостаток в росте Вилли Дин компенсирует высоким прыжком, одинаково комфортно чувствует себя на позициях первого и второго номеров.

Еще одним приобретением "Спартака-Приморье" стал литовец Томас НАГИС, сочетающий амплуа тяжелого форварда и центрового. Нагис окончил университет Клемсон (США), за который выступал в чемпионате NCAA. В 2003 г. Томас вернулся в Европу и подписал контракт с польским "Анвилом".