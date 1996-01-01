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"Спартак-Приморье" подписал американца
Первым американцем в истории приморского баскетбола стал защитник Вилли Моррис ДИН III (186 см, 88 кг), сообщает официальный сайт БК "Спартак-Приморье".
Новичок красно-белых родился в 1980 г. в Нью-Йорке, окончил бостонский колледж и университет "Пердью", за который отыграл три сезона в чемпионате NCAA. В 2003 г. под шестым номером был задрафтован клубом USBL Adirondack Wildcats, после чего побывал в тренировочных лагерях клубов НБА "Атланта Хоукс" и "Детройт Пистонс". Европейскую карьеру Вили Дин начал в греческом "Илисиакосе", а затем перебрался в турецкий "Турк Телеком". Окончание прошлого сезона защитник провел в итальянском "Виртусе".
Недостаток в росте Вилли Дин компенсирует высоким прыжком, одинаково комфортно чувствует себя на позициях первого и второго номеров.
Еще одним приобретением "Спартака-Приморье" стал литовец Томас НАГИС, сочетающий амплуа тяжелого форварда и центрового. Нагис окончил университет Клемсон (США), за который выступал в чемпионате NCAA. В 2003 г. Томас вернулся в Европу и подписал контракт с польским "Анвилом".
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