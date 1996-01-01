Чемпионский "конрад" обосновался во Владивостоке

Пятая гонка Кубка Залива Петра Великого - Чемпионата России в классе яхт "Конрад-25Р", состоявшаяся в воскресенье на акватории Амурского залива, подвела финишную черту под 20 Кубком и III Чемпионатом страны. На конечные результаты она практически не влияла: после длинных гонок № 2,3,4 победный расклад был очевиден.

В самом престижном классе яхт "Конрад-25Р" именно гонка №5 позволила занять второе место экипажу Андрея НИКАНДРОВА из Санкт-Петербурга на яхте "Маэстро". Среди призеров был женский экипаж Регины ЗАКИРОВОЙ из Казани. Чемпионом страны в классе "Конрад-25Р" стал экипаж яхты "Форсаж" Сергея КУРЫСЯ, представляющий владивостокский клуб "Семь футов".

В соревнованиях приняли участие более 30 экипажей из 12 городов страны от Санкт-Петербурга до Владивостока.