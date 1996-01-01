"Формула-1": конец эпохи Михаэля Шумахера

После 15-го этапа королевских гонок окончательно стало ясно, что семикратный чемпион мира немец Михаэль ШУМАХЕР ("Феррари") расстается с титулом сильнейшего. На Гран-при Италии в Монце Шуми-старший показал только 10-й результат, не попав даже в "очковую" зону. А победил здесь колумбиец Хуан-Пабло МОНТОЙЯ ("Макларен-Мерседес").

Благодаря этому успеху южноамериканец переместился с 50 очками на 4-ю позицию в личном первенстве. Лидирует же испанец Фернандо АЛОНСО ("Рено") - 103 очка. В Монце он финишировал вторым и судя по всему сменит Шумахера на чемпионском подиуме. Ибо финн Кими РАЙККОНЕН ("Макларен-Мерседес"), идущий вторым в личном зачете, набрал 76 баллов. Теперь уже экс-чемпион мира Михаэль Шумахер с 55 очками занимает общее третье место.