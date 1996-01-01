Футбол: титаническая победа над карликом в преддверии битвы с Португалией

Как и ожидалось, футболисты сборной России одержали победу в очередном отборочном матче чемпионата мира-2006. Иначе и быть не могло - в субботу на столичном стадионе "Локомотив" нашим противостоял очень скромный по футбольным меркам соперник, сборная Лихтенштейна.

Вратарь гостей Петер ЙЕЛЕ был самой заметной фигурой в команде Лихтенштейна. Ну а в составе россиян лучшим был нападающий питерского "Зенита" Александр КЕРЖАКОВ. Два его точных удара - на 27-й и 66-й минутах - позволили сборной России одержать победу - 2:0. Теперь все решится в очном противостоянии сборных Словакии и России в последнем туре. Впрочем, вчерашний матч в Москве с командой Португалии имел для наших футболистов не меньшее значение. Команда с Пиринейского полуострова в субботу легко обыграла Люксембург - 6:0 и в принципе гарантировала себе первое место в 3-й европейской отборочной группе. А вот сборная Латвии, проиграв в Таллинне команде Эстонии - 1:2 - потеряла последние шансы на поездку в Германию.

Первой же командой Старого Света, обеспечившей себе путевку на финал ЧМ-2006, стала сборная Украины. Дружина Олега БЛОХИНА сыграла вничью - 1:1 - в Тбилиси с грузинскими футболистами и за два тура до конца отборочного турнира забронировала за собой первое место во 2-й группе. Матч претендентов на вторую путевку между сборными Турции и Дании завершился также ничейным исходом - 2:2. Кроме этих команд еще и футболисты Греции ведут борьбу за второе место.

Практически гарантировала себе первое место в 1-й группе сборная Голландии, обыгравшая в Ереване футболистов Армении - 1:0. Румынская команда обыграла соперников из Чехии - 2:0 - и возродила угасшую вроде бы интригу в борьбе за вторую путевку. Но шансы чехов на выход в финал по-прежнему выше.

В 4-й группе до сих пор ничего не ясно. Сборные Швейцарии, Ирландии и Франции сыграли по семь матчей и набрали по 13 очков. Швейцарцы дома сыграли вничью - 1:1 с командой Израиля. А французская команда без проблем переиграла футболистов Фарерских островов - 3:0.

Похоже, что из 5-й группы в финал выйдут сборные Италии и Норвегии. Подопечные Марчелло ЛИППИ в Глазго поделили очки с шотландцами - 1:1, а скандинавы в гостях переиграла команду Словении - 3:2. У Италии 14 очков, норвежцы набрали 12.

Нет сомнений в том, кто попадет в финал из 6-й группы. Пока лидируют поляки - 21 очко. В субботу команда Павла ЯНАСЯ одержала шестую победу кряду, переиграв футболистов Австрии - 3:2. Вторыми с 19 очками идут англичане, у которых один матч в запасе. Родоначальники футбола выиграл в Кардиффе у соседей из Уэльса - 1:0. Польша и Англия зарезервировали две верхних строчки в таблице.