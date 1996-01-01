Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Футбол: титаническая победа над карликом в преддверии битвы с Португалией
Как и ожидалось, футболисты сборной России одержали победу в очередном отборочном матче чемпионата мира-2006. Иначе и быть не могло - в субботу на столичном стадионе "Локомотив" нашим противостоял очень скромный по футбольным меркам соперник, сборная Лихтенштейна.
Вратарь гостей Петер ЙЕЛЕ был самой заметной фигурой в команде Лихтенштейна. Ну а в составе россиян лучшим был нападающий питерского "Зенита" Александр КЕРЖАКОВ. Два его точных удара - на 27-й и 66-й минутах - позволили сборной России одержать победу - 2:0. Теперь все решится в очном противостоянии сборных Словакии и России в последнем туре. Впрочем, вчерашний матч в Москве с командой Португалии имел для наших футболистов не меньшее значение. Команда с Пиринейского полуострова в субботу легко обыграла Люксембург - 6:0 и в принципе гарантировала себе первое место в 3-й европейской отборочной группе. А вот сборная Латвии, проиграв в Таллинне команде Эстонии - 1:2 - потеряла последние шансы на поездку в Германию.
Первой же командой Старого Света, обеспечившей себе путевку на финал ЧМ-2006, стала сборная Украины. Дружина Олега БЛОХИНА сыграла вничью - 1:1 - в Тбилиси с грузинскими футболистами и за два тура до конца отборочного турнира забронировала за собой первое место во 2-й группе. Матч претендентов на вторую путевку между сборными Турции и Дании завершился также ничейным исходом - 2:2. Кроме этих команд еще и футболисты Греции ведут борьбу за второе место.
Практически гарантировала себе первое место в 1-й группе сборная Голландии, обыгравшая в Ереване футболистов Армении - 1:0. Румынская команда обыграла соперников из Чехии - 2:0 - и возродила угасшую вроде бы интригу в борьбе за вторую путевку. Но шансы чехов на выход в финал по-прежнему выше.
В 4-й группе до сих пор ничего не ясно. Сборные Швейцарии, Ирландии и Франции сыграли по семь матчей и набрали по 13 очков. Швейцарцы дома сыграли вничью - 1:1 с командой Израиля. А французская команда без проблем переиграла футболистов Фарерских островов - 3:0.
Похоже, что из 5-й группы в финал выйдут сборные Италии и Норвегии. Подопечные Марчелло ЛИППИ в Глазго поделили очки с шотландцами - 1:1, а скандинавы в гостях переиграла команду Словении - 3:2. У Италии 14 очков, норвежцы набрали 12.
Нет сомнений в том, кто попадет в финал из 6-й группы. Пока лидируют поляки - 21 очко. В субботу команда Павла ЯНАСЯ одержала шестую победу кряду, переиграв футболистов Австрии - 3:2. Вторыми с 19 очками идут англичане, у которых один матч в запасе. Родоначальники футбола выиграл в Кардиффе у соседей из Уэльса - 1:0. Польша и Англия зарезервировали две верхних строчки в таблице.
Новости тематики
- "Луч-Энергия" спасет только чудо
- "Спартак-Приморье" оступился в Самаре
- На Сахалине в день старта горнолыжного сезона будут работать все трассы
- Почта России начала доставку Паспортов болельшиков Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России
- Два игрока ЦСКА сломали ноги на матче на Дальнем Востоке в 20-градусный мороз
- Дальневосточный экипаж успешно выступает на международных гонках
- Всероссийские соревнования по сноуборду "Дальний Восток-2017" пройдут на Камчатке
- "Адмирал" не смог взломать Великую стену
- Гонщик из Владивостока стал победителем этапа РДС-Восток в Хабаровске
- Хабаровский "Амур" вновь сменил главного тренера
Новости раздела
- Кубок 3-го этапа РДС-Восток по дрифту уехал во Владивосток
- На Камчатке впервые прошёл чемпионат по скоростному парению
- "Луч-Энергия" спасет только чудо
- На Камчатке стартует фестиваль зимних видов спорта
- На Камчатке выявили сильнейших лыжников края
- Хабаровский край достиг исторического максимума в спортивном рейтинге регионов России
- "Спартак-Приморье" оступился в Самаре
- На Камчатке открыт приём заявок на участие в детской гонке "Дюлин 2018"
- Жители Приморья поучаствовали в открытии горнолыжного сезона на Сахалине
- Лучший горнолыжный курорт Дальнего Востока открывает зимний сезон на Сахалине
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Пенсионный возраст для этих людей могут оставить прежним
- Приморцев зовут на пикеты против повышения пенсионного возраста
- Приморье накроет волна протестных митингов