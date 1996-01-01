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Спортивная "Дальсвязь"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Первые сентябрьские выходные сотрудники компании "Дальсвязь" в Приморье провели на спортивной площадке - на базе оздоровительного лагеря "Надежда" (недалеко от села Каймановка Уссурийского района) прошла уже ХI спартакиада работников связи.

Всего в соревнованиях приняли участие около 200 человек. 12 команд соревновались по самым разным видам спорта - в программе соревнований был волейбол и прыжки в длину, настольный теннис и метание гранаты, шашки и эстафета со стрельбой. Сотрудники компании "Дальсвязь" в Приморье не только прекрасно отдохнули в похожий осенний денек на природе, но и показали высокие спортивные результаты.

По итогам трехдневных соревнований определились победители. Первое место завоевала команда Находкинского межрайонного узла электросвязи Приморского филиала ОАО "Дальсвязь". На втором месте - команда Уссурийского межрайонного узла электросвязи Приморского филиала ОАО "Дальсвязь", на третьем - команда управления Приморского филиала ОАО "Дальсвязь". Все команды, участвовавшие в соревнованиях, получили почетные грамоты и подарки (спортивное снаряжение для дальнейшего совместного отдыха), а команды-победители получили в подарок кубки призеров и телевизоры.

"Спартакиада сотрудников компании Дальсвязь в Приморье - это традиционное мероприятие, которое пользуется большой популярностью у наших сотрудников, - говорит директор Приморского филиала ОАО "Дальсвязь" Николай МАКСИМЕНКА. - С каждым годом в спартакиаде участвует все больше сотрудников и это мероприятие постепенно из корпоративного превращается в семейное - люди приезжают на соревнования со своими близкими. Безусловно, все это помогает сплотить наш большой коллектив.

Ведь структурные подразделения "Дальсвязи" есть во всех уголках Приморья, поэтому всем коллективом мы собираемся довольно редко. А такие мероприятия, как спартакиада, позволяют нам собраться всем вместе, хорошо отдохнуть, пообщаться, набраться сил для дальнейшей работы".

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